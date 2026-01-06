El Gobierno de Canarias ha decretado la prealerta por viento a partir de las 15:00 horas de este martes, 6 de enero, en todo el ámbito de la Comunidad Autónoma

Declarada la prealerta por viento en Canarias. Imagen de recurso Europa Press

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por viento en todo el ámbito de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), regulado por el Decreto 18/2014, de 20 de marzo, informa un comunicado.

Según la información facilitada, se esperan rachas de viento del nordeste que afectarán con mayor intensidad a distintas islas y zonas del archipiélago. En Gran Canaria, las rachas más significativas se registrarán en las cumbres, así como en las vertientes este, sur y oeste. En La Gomera, el viento también incidirá con fuerza, especialmente en las zonas altas.

Las áreas más afectadas en la isla de La Palma serán las cumbres y la vertiente oeste, incluyendo la zona de El Paso. Asimismo, se prevén rachas intensas en El Hierro y en Tenerife, principalmente en las cumbres y en las vertientes este-sudeste, sur y noroeste.

Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura, especialmente en zonas del interior, se verán afectadas en menor medida, aunque también se esperan episodios de viento moderado.

Rachas podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora

Las rachas máximas podrían alcanzar o superar los 70 kilómetros por hora, por lo que se recomienda a la población extremar las precauciones, especialmente en zonas expuestas, actividades al aire libre y en la circulación por carreteras susceptibles a fuertes vientos.

Las autoridades recuerdan la importancia de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante la evolución de este episodio meteorológico adverso.