Las medidas de la Eurocámara refuerza la cooperación transfronteriza y obliga a los grandes compradores a actuar de forma justa con los productores

La Eurocámara aprueba nuevas medidas para proteger a los agricultores frente a prácticas desleales. Europa Press

El Parlamento Europeo dio este jueves luz verde definitiva a un conjunto de medidas destinadas a proteger a los agricultores frente a prácticas comerciales desleales, especialmente en casos transfronterizos, con el objetivo de garantizar una remuneración justa por su trabajo.

La normativa, aprobada por 555 votos a favor, ninguno en contra y 26 abstenciones, permite que los Estados miembros intervengan de manera proactiva para poner fin a conductas abusivas, incluso sin que los productores presenten denuncias.

Además, introduce obligaciones específicas para compradores establecidos fuera de la Unión Europea, que deberán designar un representante responsable ante la UE para facilitar las investigaciones en caso de irregularidades.

Cooperación entre autoridades nacionales

El reglamento también refuerza la cooperación entre autoridades nacionales mediante el Sistema de Información del Mercado Interior, permitiendo compartir alertas sobre riesgos y mejorar la coordinación para una respuesta más rápida frente a abusos.

Esta reforma complementa la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales de 2019 y busca cerrar lagunas en la aplicación de la normativa cuando proveedores y compradores operan en distintos Estados miembros, un aspecto clave dado que cerca del 20% de los productos agroalimentarios consumidos en la UE provienen de otro país del bloque.