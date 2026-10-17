La formación ha convocado una rueda de prensa para el próximo lunes, 19 de octubre, a partir de las 9:00 horas, en la sede de ASG

Agrupación Socialista Gomera (ASG) ha anunciado este sábado la designación de la exconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias Yaiza Castilla como candidata al Senado por La Gomera en las próximas elecciones generales, en una decisión ratificada por las asambleas locales de la formación y su comité ejecutivo.

En la imagen, Yaiza Castilla.

Castilla, que ya representó a La Gomera en la Cámara Alta entre 2016 y 2019 y posteriormente ejerció como consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, estará acompañada en la candidatura por Fabián Chinea y Guacimara Barrera, como suplentes según ha indicado ASG en un comunicado.

Agrupación Socialista

La formación ha convocado una rueda de prensa para el próximo lunes, 19 de octubre, a partir de las 9:00 horas, en la sede de Agrupación Socialista Gomera, en San Sebastián de La Gomera, donde se ofrecerán los detalles de la candidatura.

En la comparecencia participarán los integrantes de la lista al Senado y el secretario general de ASG, Casimiro Curbelo.