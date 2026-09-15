La alerta máxima por altas temperaturas ha motivado esta decisión del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa acordado conjuntamente con la Diócesis de Canarias en el día grande de la festividad de los Dolores

Festividad de los Dolores. Imagen Cabildo de Lanzarote y La Graciosa

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha informado de que la misa solemne con motivo de la festividad de Nuestra Señora de Los Dolores, prevista inicialmente para este martes, 15 de septiembre, a las 11:00 horas en Mancha Blanca, se aplaza hasta las 18:00 horas debido a la alerta máxima por altas temperaturas declarada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

La modificación del horario se ha acordado conjuntamente con la Diócesis de Canarias, atendiendo a las recomendaciones establecidas para reducir la exposición de la población durante las horas de mayor intensidad del calor.

La Fiesta de Los Dolores en Tinajo es una de las celebraciones más emblemáticas de Lanzarote, que combina tradición religiosa, cultura popular y entretenimiento. Durante varios días, el municipio acoge un variado programa con romerías, bailes, competiciones deportivas, talleres y juegos tradicionales, además de la destacada Feria de Artesanía de Lanzarote. Las calles y plazas se llenan de música, parrandas y actividades para todas las edades, creando un ambiente festivo y comunitario que rinde homenaje a la Virgen de los Dolores, patrona de la isla, y fortalece la identidad cultural insular.

Suspensión de actividades al aire libre entre las 10:00 y las 18:00 horas

El cambio de horario se produce después de que el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa, ante la declaración de alerta máxima por altas temperaturas de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, haya recomendado a los ayuntamientos no permitir actividades deportivas, lúdicas, culturales y de ocio al aire libre entre las 10:00 y las 18:00

horas a partir de este martes.

La Feria de Artesanía abrirá de 18:00 a 22:00 horas

La situación de alerta también obliga a adaptar la última jornada de la 37.ª Feria de Artesanía de Lanzarote, que este martes abrirá sus puertas de 18:00 a 22:00 horas en el recinto ferial de Mancha Blanca. La programación comenzará a las 18:00 horas con la Parranda Janubio, que recorrerá el recinto; las exhibiciones de Juego del Palo, a cargo de la Escuela de Palo Cristín Feo de León de Haría, y Salto del Pastor, a cargo de Jurria Temeje y comentada por Ignacio Romero Perera.

También a partir de las 18:00 horas se desarrollarán los talleres familiares “Crea tu pelota con la técnica de la roseta” y “La sombrera de Lanzarote”, además de los talleres artesanales “Buscando las huellas de Lanzarote: introducción a la impresión botánica en lana”, a cargo de la artesana uruguaya Fabiana Gómez, y “Cerámica pintada de El Mojón: tohio”, impartido por Aquilino Rodríguez e Hirahi

Rodríguez.

La programación de la Feria continuará a las 19:30 horas con la actuación musical “Ecos de mujer”, de Acatife, en el escenario del recinto ferial.