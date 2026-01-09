La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, traslada su apoyo a Encarna Galván tras la querella presentada por Anticorrupción y al resto de los querellados

La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra la concejal de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria de 2019 a 2023, Encarnación Galván (PSOE), por los contratos que la Sociedad de Promoción concedió a la empresa de la coreógrafa Natalia Medina siendo esta consejera de la entidad municipal, sin que la beneficiada se abstuviera en su aprobación.

Informa RTVC.

En un escrito al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía detalla que la compañía Qué Tal Estás SL facturó 2,25 millones de euros con la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria mientras su propietaria y administradora única, Natalia Medina, fue miembro del consejo de la entidad municipal (2016-2025), sobre todo para la organización de los festivales Masdanza y Across Hip-Hop.

La acusación pública subraya que Natalia Medina no solo no se abstuvo de participar en la concesión de esos contratos, como le exigía la ley por su «evidente conflicto de intereses, continuado y activo», sino que además participó en el diseño de programaciones culturales que acabaron favoreciendo a su empresa y mintió en las auditorías al validar las adjudicaciones a su empresa Qué Tal Estás.

La Fiscalía Anticorrupción presenta cuatro querellas relacionadas con la Sociedad de Promoción de Las Palmas.

En esta investigación, que se puso en marcha por una denuncia del Partido Popular, la Fiscalía Anticorrupción observa indicios de dos delitos, prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a funcionarios, de los que hace responsables a la concejal Galván como presidenta de la Sociedad de Promoción en los años a los que se remontan los hechos; a sus dos gerentes, Agustín Díaz y María Elena Rodríguez, y a la empresaria y coreógrafa Natalia Medina.

Denuncia de PP

La denuncia que el PP elevó en su momento a la Fiscalía y que ha puesto en marcha este caso señalaba a otras cinco empresas presuntamente beneficiadas por «el favoritismo» del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en las contrataciones de su Sociedad de Promoción y de uno de sus principales eventos, el carnaval.

En declaraciones a los periodistas, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha respaldado al resto de querellados, la actual gerente de la Sociedad de Promoción, María Elena Rodríguez, y su predecesor, Agustín Díaz, así como la coreógrafa y consejera del citado órgano Natalia Medina (2016-2025), y ha criticado al grupo municipal del PP, que denunció el caso a la Fiscalía, por su «deriva frentista de judicializar» los asuntos municipales.

Darias se ha mostrado convencida de que las defensas buscarán, en el caso de que fuera necesario, «argumentos sólidos jurídicos» para acreditar la inocencia de Galván y del resto de querellados.