En total son 16 las personas investigadas en la pieza principal del denominado caso Mediador, una presunta trama de corrupción con cargos públicos y empresarios

El exdiputado nacional del PSOE, Juan Bernardo Fuentes. Imagen EFE

El fiscal pide 8 años de cárcel para el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias ‘Tito Berni’, 11 para su sobrino, Taishet Fuentes, exdirector General de Ganadería del Gobierno de Canarias, y 13 para Marco Antonio Navarro Tacoronte, intermediario que da nombre al caso Mediador.

Marco Antonio Navarro Tacoronte, intermediario que da nombre al ‘caso Mediador’. Imagen EFE

En total son 16 las personas investigadas en la pieza principal del caso Mediador, que versa sobre una presunta trama de corrupción en la que varios cargos públicos, empresarios y el citado intermediario habrían cobrado o reclamado sobornos y comisiones a cambio de favores administrativos y políticos.

El ministerio público solicita penas de menor entidad para el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas (2 años de cárcel), así como para cargos administrativos intermedios y para los empresarios que supuestamente colaboraron en la trama.

(Habrá ampliación)