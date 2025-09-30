A partir del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre, La Gomera, El Hierro y La Palma van a tener la bonificación al combustible

La gasolina y el Bonificación al combustible en las islas verdes

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha cursado la orden por la que se determinan las islas no capitalinas en las que se aplicará la bonificación extraordinaria y temporal del precio del combustible a partir de mañana, 1 de octubre.

De esta manera, y hasta el 31 de diciembre, se establece una bonificación temporal y extraordinaria de 20 céntimos por litro en La Gomera y de 25 céntimos por litro suministrado para la isla de El Hierro.

En el caso de La Palma, se mantiene la bonificación extraordinaria de 20 céntimos por litro, autorizada en Consejo de Gobierno, atendiendo a la especial situación de recuperación económica en la que sigue sumida la isla.

Determinación de las cuantías

La variación en las cuantías e islas que la perciben se determina trimestralmente, según los precios medios de cada isla comparados con los de Gran Canaria y Tenerife para el mismo período, de manera que la bonificación se ajuste a los costes reales que soportan los ciudadanos de las islas no capitalinas.

De esta manera, la media de los precios de suministro de gasolina G95 y gasóleo GOA en Gran Canaria y Tenerife durante julio, agosto y la primera quincena de septiembre fue de 1,18 euros. Esta cifra es la que se ha tomado para referenciar los precios medios de los mismos suministros en el mismo período para las islas no capitalinas, exceptuando La Palma, y que fueron de 1,36 euros en La Gomera y de 1,42 euros, en el caso de El Hierro.

En Lanzarote el precio medio ha sido de 1,14 euros y en Fuerteventura, de 1,16 euros. Es decir, por debajo del precio medio de Gran Canaria y Tenerife, por lo que quedan exentas de la bonificación en este último trimestre del año.