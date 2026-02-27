Curbelo subrayó que estas actuaciones forman parte de la estrategia de la Corporación para reforzar el mercado laboral en La Gomera

El Cabildo de La Gomera facilitó durante el pasado año la inserción laboral de 183 personas desempleadas en la isla, en el marco de siete programas de formación y empleo que contaron con una inversión global superior a los 2,9 millones de euros. Así lo informó este viernes el presidente insular, Casimiro Curbelo, quien subrayó que estas actuaciones forman parte de la estrategia de la Corporación para reforzar el mercado laboral insular y generar oportunidades, especialmente entre los colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo.

Presidente del Cabildo Insular de La Gomera, Casimiro Curbelo.

Curbelo explicó que estos programas han estado orientados prioritariamente a dos perfiles: jóvenes recién titulados que, pese a contar con formación superior, no habían tenido la oportunidad de incorporarse al mercado laboral; y personas con escasa cualificación, entre ellas mayores de 60 años, que encuentran especiales obstáculos para acceder a un puesto de trabajo.

Mayores dificultades

“Estamos ante un modelo que busca dar cobertura a quienes mayores dificultades tienen para trabajar, ofreciendo no solo un contrato temporal, sino una experiencia profesional que mejora sustancialmente su empleabilidad”, señaló el presidente.

En este sentido, puso el acento en la modalidad de formación en alternancia con el empleo como una de las herramientas más eficaces desarrolladas por el Cabildo. Este sistema permite a los participantes adquirir competencias profesionales específicas mientras desarrollan una actividad laboral remunerada, favoreciendo así la cualificación práctica y facilitando su posterior integración en el mercado de trabajo ordinario.

Sectores estratégicos

El presidente insular destacó que esta dualidad formativa ha permitido responder a las necesidades reales del tejido productivo insular, adaptando los contenidos a sectores estratégicos para La Gomera y contribuyendo, al mismo tiempo, a la mejora de los servicios públicos de la isla.

Además del impacto directo en las 183 personas beneficiarias, Curbelo remarcó el efecto multiplicador que estas políticas activas de empleo tienen en la economía local, al dinamizar el consumo, fortalecer la cohesión social y reducir las tasas de desempleo en colectivos vulnerables.

Asimismo, puso en valor los incentivos a la contratación para empresas a través de las ayudas a pymes y autónomos, de las que se han beneficiado 480 iniciativas empresariales con una inversión global de 1 millón de euros.

Creación nuevas oportunidades

De cara a 2026, el Cabildo ya trabaja en la puesta en marcha de cinco nuevas líneas de actuación en materia de empleo, que contarán con una previsión de inversión superior a los 10 millones de euros. Estas iniciativas estarán centradas en la creación de nuevas oportunidades laborales, el refuerzo de la inserción de personas con especiales dificultades y el desarrollo de programas específicos vinculados a sectores estratégicos de la isla.

Entre ellos, se incluyen actuaciones orientadas a la conservación y mantenimiento de la red de senderos insulares, así como programas destinados a incrementar la capacidad de protección y conservación de la biodiversidad de La Gomera, ámbitos que no solo generan empleo sino que también contribuyen a preservar el patrimonio natural y paisajístico.

Curbelo subrayó que el objetivo es “seguir avanzando hacia un modelo de empleo estable, vinculado al territorio y capaz de ofrecer respuestas adaptadas a la realidad social de la isla”, consolidando así una política activa que combina inversión pública, formación cualificada y oportunidades reales de inserción laboral.