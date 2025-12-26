El plan en San Sebastián de La Gomera permitirá la contratación de 37 personas desempleadas durante un año y cuenta con una inversión de casi 895.000 euros

San Sebastián de La Gomera pone en marcha el Programa de Empleo Social 2025-2026. Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera

El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera ha puesto en marcha el Programa de Empleo Social 2025-2026, una iniciativa que se extenderá durante todo el próximo año y que permitirá la contratación de 37 personas desempleadas por un periodo de doce meses.

El programa se desarrolla en el marco del acuerdo de colaboración entre el Servicio Canario de Empleo, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios, y cuenta con una inversión global de 894.481 euros.

De esta cantidad, el Ayuntamiento aporta 641.569,41 euros y el Servicio Canario de Empleo 252.911,60 euros.

Evolución positiva del empleo

La alcaldesa, Angélica Padilla, destacó que se trata de una medida extraordinaria destinada a ofrecer oportunidades laborales a personas desempleadas, especialmente de larga duración y mayores de 45 años, colectivos que presentan mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo.

Asimismo, subrayó la evolución positiva del empleo en el municipio, aunque alertó sobre la elevada tasa de desempleo femenino y la situación de las personas paradas de larga duración.

La selección del personal se realizará a través del Servicio Canario de Empleo y los contratos tendrán una duración de doce meses. Actualmente ya se han incorporado 15 peones de limpieza, mientras que a principios de enero de 2026 se completará el resto de contrataciones con 22 trabajadores más en distintas categorías profesionales, reforzando así los servicios municipales y la reinserción laboral.