ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

San Sebastián de La Gomera pone en marcha el Programa de Empleo Social 2025-2026

RTVC
RTVC

El plan en San Sebastián de La Gomera permitirá la contratación de 37 personas desempleadas durante un año y cuenta con una inversión de casi 895.000 euros

San Sebastián de La Gomera pone en marcha el Programa de Empleo Social 2025-2026
San Sebastián de La Gomera pone en marcha el Programa de Empleo Social 2025-2026. Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera

El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera ha puesto en marcha el Programa de Empleo Social 2025-2026, una iniciativa que se extenderá durante todo el próximo año y que permitirá la contratación de 37 personas desempleadas por un periodo de doce meses.

El programa se desarrolla en el marco del acuerdo de colaboración entre el Servicio Canario de Empleo, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios, y cuenta con una inversión global de 894.481 euros.

De esta cantidad, el Ayuntamiento aporta 641.569,41 euros y el Servicio Canario de Empleo 252.911,60 euros.

Evolución positiva del empleo

La alcaldesa, Angélica Padilla, destacó que se trata de una medida extraordinaria destinada a ofrecer oportunidades laborales a personas desempleadas, especialmente de larga duración y mayores de 45 años, colectivos que presentan mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo.

Asimismo, subrayó la evolución positiva del empleo en el municipio, aunque alertó sobre la elevada tasa de desempleo femenino y la situación de las personas paradas de larga duración.

La selección del personal se realizará a través del Servicio Canario de Empleo y los contratos tendrán una duración de doce meses. Actualmente ya se han incorporado 15 peones de limpieza, mientras que a principios de enero de 2026 se completará el resto de contrataciones con 22 trabajadores más en distintas categorías profesionales, reforzando así los servicios municipales y la reinserción laboral.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Condenados a once años de cárcel por tentativa de asesinato en el desalojo de una vivienda ocupada

Los aeropuertos canarios programan más de 4.180 vuelos en el último fin de semana del año

Detenido en Agüimes por robar parte del vallado de una finca

Greenpeace se suma a la cadena humana contra las jaulas marinas en Telde

Canarias envía a Mauritania un contenedor con material sanitario, educativo y deportivo

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025