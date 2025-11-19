Este es uno de los principales problemas de los estudiantes universitarios gomeros

El Cabildo de La Gomera anunció este miércoles la creación de una nueva beca de apoyo al alquiler dirigida a estudiantes gomeros que residen fuera de la isla mientras cursan estudios reglados, una ayuda de 100 euros mensuales a lo largo de los diez meses del curso.

Esta medida «alivia la carga económica que soportan muchas familias debido a la doble insularidad y al incremento del coste de la vida en las zonas universitarias», informó el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo.

Becas y ayudas al estudio

Curbelo subrayó que el alquiler se ha convertido en una de las principales barreras económicas para las familias con hijos estudiando fuera.

Esta nueva línea de apoyo se integra en un paquete global de becas y ayudas al estudio que el Cabildo desplegará en 2026 y que alcanzará los 3 millones de euros, de los que más de 2 millones irán a becas.

La Gomera ofrece una ayuda de 100 euros mensuales para alquiler a estudiantes desplazados / Archivo RTVC

Más de 3.000 jóvenes de la isla se han beneficiado de alguna de las diferentes modalidades de apoyo del Cabildo.

«La Gomera sigue apostando por sus jóvenes: nadie debe renunciar a estudiar por motivos económicos», aseguró Curbelo.