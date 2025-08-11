La gripe aviar afecta a la importación de pollo en Canarias

La Unión Europea mantiene la prohibición de comprar pollo a Brasil, que es el principal exportador de esta carne a Canarias, por el brote de gripe aviar en mayo

El 70% del pollo que se consume en Canarias viene de Brasil. Con este alto volumen de importación, las islas se podrían ver especialmente afectadas por la prohibición de la Unión Europea de traer esta carne por el brote de gripe aviar detectado en el país latinoamericano el pasado mes de mayo. Las autoridades brasileñas ya lo han dado por controlado. Aún así, la UE mantiene la prohibición de comprarles pollo como medida de precaución contra la expansión de la enfermedad.

Un brote en mayo

El Ministerio de Agricultura de Brasil paralizó las exportaciones de carne avícola a la Unión Europea, China y Argentina durante 60 días el pasado mes de mayo debido a la detección de un caso de gripe aviar en el estado de Río Grande del Sur.

En España, la pasada semana se registraron dos casos de muerte de aves por esta enfermedad. Uno en Zamora, donde se confirmó el pasado viernes que ocho anátidas de las que se han recogido sus cadáveres en el espacio natural de las Lagunas de Villafáfila han muerto por gripe aviar. Y otro en Bizkaia. En este caso, el Centro de Recuperación de Fauna de Gorliz tuvo que sacrificar, como medida preventiva, a la totalidad de las 132 aves que albergaba esa instalación, donde hace unos días murió una gaviota por gripe aviar.

Con este panorama, es aún muy incierto el futuro de las importaciones a nuestro país, por lo que el mercado se podría ver afectado en Canarias. Por ahora no se ha notado en el precio al consumidor. La carne de pollo brasileña cuenta con una alta demanda porque es más barata, de ahí que cope el 70% de la importación. Si el bloqueo continúa, el mercado tendrá que abastecerse de países más caros, lo que se repercutiría en el precio final.