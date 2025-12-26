El conductor, de 47 años, intentó huir tras ser sorprendido de madrugada en la carretera TF-217

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un varón de 47 años sorprendido transportando 906 kilos de hachís en una furgoneta por la carretera TF-217, en La Orotava. La intervención la realizó la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, USECIC, durante un servicio de prevención de la seguridad ciudadana.

La Guardia Civil intercepta una furgoneta en La Orotava con más de 900 kilos de hachís | Guardia Civil

Los agentes detectaron un acusado sobrepeso en la parte trasera del vehículo, que circulaba de madrugada por la vía, lo que levantó sospechas. Ante esta situación, decidieron dar el alto al conductor en una zona segura para proceder a su identificación y al registro del vehículo.

Intento de huida

Al percatarse de la presencia policial, el conductor trató de huir y eludir el control establecido por los agentes. La Guardia Civil activó un dispositivo coordinado para proteger a los usuarios de la vía, logrando interceptar la furgoneta en pocos minutos.

Durante el registro del vehículo, los agentes localizaron 23 fardos de hachís ocultos en el interior, con un peso total de 906 kilogramos.

Detención de conductor

Tras el hallazgo, procedieron a la detención del conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas.

La actuación concluyó con la incautación de la sustancia estupefaciente y el traslado del detenido, quedando a disposición de la autoridad judicial competente.