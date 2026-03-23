La Laguna Tenerife vs Basket Zaragoza | J24 Liga Endesa 25-26

La Laguna Tenerife vs Basket Zaragoza. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 29 de marzo. Partido correspondiente a la J24 de la Liga Endesa. Se puede seguir en directo en rtvc.es

La Laguna Tenerife y Basket Zaragoza se enfrentan este domingo 29 de marzo, a partir de las 12:00 (hora canaria) en el Pabellón Santiago Martín. Partido correspondiente a la jornada 24 de la Liga Endesa.

La Laguna Tenerife vs Basket Zaragoza | J24 Liga Endesa

El equipo tinerfeño se encuentra en la 8ª posición de la clasificación mientras que el conjunto aragonés es 15º en la liga nacional. El CB Canarias ganó en la jornada 23 en su visita al Unicaja. Por su parte, el equipo zaragozano llega al encuentro tras ganar al Burgos San Pablo en la Liga.

Posiciones en la clasificación de La Laguna Tenerife y Basket Zaragoza

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encuentra en octava posición. En cambio, el Basket Zaragoza ocupa la decimoquinta posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre La Laguna Tenerife y Basket Zaragoza

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, La Laguna Tenerife ha ganado cuatro de los cinco.

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