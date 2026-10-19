Trabajada victoria de La Laguna Tenerife que reaccionó en el último cuarto de partido para llevarse la victoria con una gran eficacia ofensiva

La Laguna Tenerife logró una importante victoria ante el Kosner Baskonia (82-77) en el Santiago Martín, tras remontar en un último cuarto en el que los aurinegros mostraron su capacidad de reacción y una gran eficacia ofensiva. El equipo dirigido por Jaka Lakovic supo sobreponerse a los momentos complicados del encuentro para prolongar su buena dinámica en este inicio de la temporada 2026-2027.

Acción de juego durante el partido entre La Laguna Tenerife y el Kosner Baskonia. Imagen La Laguna Tenerife

El conjunto tinerfeño comenzó dominando el partido, aunque el Baskonia se mantuvo cerca en el marcador durante los primeros minutos. Los locales apretaron en el tramo final del primer cuarto y consiguieron una ventaja de siete puntos, que les permitió cerrarlo con un favorable 25-18.

En el segundo periodo, el equipo vitoriano reaccionó y llegó a situarse a un solo punto (25-24), obligando a Lakovic a solicitar un tiempo muerto. Un triple de Fitipaldo frenó momentáneamente el empuje visitante, pero el Baskonia continuó presionando hasta ponerse por delante por primera vez, con un 34-36. Antes del descanso, un triple de Van Beck sobre la bocina permitió a La Laguna Tenerife recuperar la ventaja y marcharse a los vestuarios con un 39-36.

El Baskonia toma la delantera

Tras la reanudación, el Baskonia impuso su ritmo y dominó el tercer cuarto. Los visitantes dieron la vuelta al marcador y llegaron a disponer de una ventaja de seis puntos. Aunque los aurinegros intentaron acercarse, dos triples consecutivos de AJ Lawson en el último minuto dejaron el marcador en 54-60 al término del periodo.

Sin embargo, La Laguna Tenerife no había dicho su última palabra. En los diez minutos finales, el equipo isleño elevó su intensidad y encontró en Kyle Guy a uno de sus principales referentes ofensivos. Sus cinco puntos iniciales, junto con dos triples de Doornekamp, permitieron a los locales igualar el encuentro a 65.

A partir de ahí, los tinerfeños mantuvieron la iniciativa gracias a una sólida defensa y un ataque muy efectivo. El Baskonia intentó recuperar el control, pero no pudo frenar el empuje local.

Kyle Guy, con 24 puntos, fue decisivo en la remontada, acompañado por Vince Hunter. La Laguna Tenerife firmó 28 puntos en el último cuarto para culminar una trabajada victoria en la Liga Endesa por 82-77, celebrada por la afición del Santiago Martín.

Cómo llegaron el La Laguna Tenerife y el Baskonia al partido

Un rival que no había perdido

El Kosner Baskonia llegaba a La Laguna como líder, con tres victorias en tres partidos, 309 puntos anotados y 248 recibidos. Compartía pleno de triunfos con el Real Madrid y el Río Breogán.

Para el Tenerife era una prueba de nivel. Después de dos triunfos seguidos fuera de casa, el equipo jugaba ante su afición con la oportunidad de medirse con un rival que ha empezado el curso sin fisuras.

Últimos enfrentamientos H2H La Laguna Tenerife y Kosner Baskonia

Los precedentes más recientes

Los dos equipos se han visto las caras dos veces en la última temporada, y las dos terminaron con victoria vasca. El 2 de noviembre de 2025, en el Fernando Buesa Arena, el Baskonia ganó 89-79. El Tenerife llegó a mandar al descanso por 29-40, pero un parcial de 20-3 del Baskonia en el tercer cuarto cambió el partido.

El 20 de febrero de 2026, el Baskonia venció por 91-81 en los cuartos de final de la Copa del Rey, en el Roig Arena de Valencia, y avanzó a las semifinales.

Claves del partido

El partido se presentaba con varias claves. La primera, el ritmo: el Baskonia ha tenido una media de puntos alta en este inicio. La segunda, el acierto en los tiros libres y en los tiros abiertos, que pesaron en el choque del año pasado. La tercera, la gestión del tercer cuarto, el tramo que decidió el último duelo en Vitoria.

El equipo canario necesitaba su pabellón y su afición para dar el paso y sumar su tercera victoria seguida ante un rival de la parte alta de la tabla.

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