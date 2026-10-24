El conjunto aurinegro busca su cuarta victoria seguida ante un equipo gallego que empieza con un 3-1

El La Laguna Tenerife – Monbus Obradoiro abre la jornada 5 de la Liga Endesa este domingo 25 de octubre, a las 12:00 horas (13:00 en la península), en el Santiago Martín. Dos equipos con un balance de 3-1 se ven las caras en un duelo que enfrenta a un conjunto en racha con un recién llegado a la categoría.

Cómo llegan ambos equipos

El equipo aurinegro llega lanzado. Tras caer en la primera jornada por un solo punto (80-81) ante el Casademont Zaragoza, ha enlazado tres victorias seguidas: 75-80 ante el Unicaja, 90-77 ante el UCAM Murcia y 82-77 frente al Kosner Baskonia. Además, no ha perdido en octubre y ha sumado en Europa dos triunfos en la EuroCup, ante el Maxima Roma (96-71) y ante el Skyliners Frankfurt (94-104).

Enfrente estará un Obradoiro que ha regresado a la máxima categoría con muy buenas sensaciones. Según la ACB, es la cuarta vez en su historia en la liga que arranca con un 3-1.

El conjunto gallego ganó 85-90 en la pista del MoraBanc Andorra en la primera jornada y cayó en la segunda ante el Real Madrid (107-114), en un partido que se decidió en la prórroga. Después se impuso al iLerna Lleida por 91-89 en el Multiusos Fontes do Sar y al Recoletas Salud San Pablo Burgos por 72-79. Según la nota de EFE, firmó 43 puntos en un solo cuarto, el récord de anotación en un cuarto en la competición.

Los datos de la ACB dibujan un duelo de contrastes. El Tenerife tiene el peor porcentaje de rebote ofensivo de la liga (21,2 %), mientras que el Obradoiro es el último en porcentaje real de tiro (52,5 %). Los de Santiago llegan con ataque y con margen de mejora en el acierto.

El balance histórico en el Santiago Martín es claramente favorable al conjunto aurinegro: la ACB cifra en 11-1 la serie en esta pista. Su única derrota ante el Obradoiro en casa llegó en el último precedente disputado en este pabellón.

Últimos enfrentamientos H2H entre La Laguna Tenerife y Monbus Obradoiro



Los últimos cinco enfrentamientos entre el La Laguna Tenerife y el Monbus Obradoiro en la Liga Endesa dejan un balance favorable al conjunto aurinegro, que ha ganado cuatro y ha perdido uno. El último precedente se remonta al 20 de enero de 2024, cuando el Tenerife se impuso en Santiago de Compostela por 86-97. El único triunfo gallego de esta serie llegó en el Santiago Martín el 2 de diciembre de 2023 (87-92). Antes, el equipo canario ganó 58-78 en el Multiusos Fontes do Sar (18 de marzo de 2023) y 86-67 en La Laguna (15 de octubre de 2022). En total, el Tenerife suma 434 puntos y el Obradoiro 386 en estos cinco partidos. Los dos equipos se reencuentran en la Liga Endesa casi tres años después de aquel último duelo.

Huertas, a punto de hacer historia

El partido tiene también un componente especial para Marcelinho Huertas. El base está a unos siete minutos de superar a Germán González (6.087) y colocarse segundo en la lista de minutos en la ACB de la historia del club. Además, igualará a Nacho Rodríguez con 737 partidos disputados en la liga.

En el capítulo de bajas, la ACB señala que solo faltarán Rokas Giedraitis y Olle Lundqvist, por lo que el equipo local llegará con prácticamente toda la plantilla disponible. Entre las referencias ofensivas de la temporada destaca Kyle Guy, que fue el máximo anotador en el triunfo ante el Baskonia con 24 puntos.

La Laguna Tenerife tratará de ampliar su racha en casa y en liga, mientras que el Monbus Obradoiro quiere confirmar en Canarias que su buen arranque no es casualidad. Un partido con mucho en juego para ambos, en una jornada en la que el Santiago Martín vuelve a ser el escenario.

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