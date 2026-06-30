Las nuevas medidas tienen como objetivo cubrir los gastos de alojamiento y manutención de las personas migrantes

La nueva ley de asilo británica prevé que los migrantes devuelvan más de 10.000 euros tras encontrar trabajo. EP

La nueva ley de asilo de Reino Unido contempla que los migrantes devuelvan hasta 10.000 libras (más de 11.000 euros) al Gobierno para cubrir los gastos de alojamiento y manutención una vez comiencen a percibir un salario tras encontrar trabajo en el país.

Las nuevas medidas, que forman parte del proyecto de Ley de Inmigración y Asilo, tienen como objetivo recuperar los costes que acarrea el asilo de todos los adultos que cuenten con recursos económicos suficientes para ello. Así, los solicitantes de asilo con derecho a trabajar en Reino Unido deberán pagar una tasa fija antes de poder optar a la residencia permanente.

Quienes vean rechazadas sus solicitudes y abandonen el país deberán reembolsar los costes antes de poder regresar a Reino Unido en caso de hacerlo. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha afirmado que estos cambios demostrarían que «la ayuda a los solicitantes de asilo es un derecho, pero también una responsabilidad».

Cuantía de los pagos

Mahmood ha manifestado que espera que «una vez que las personas puedan contribuir y devolver la generosidad del pueblo británico, lo harán», según informaciones de la cadena de televisión BBC, que apunta que estos planes no determinan cuánto deberán ganar estas personas antes de realizar los pagos mensuales establecidos.

El ministro del Interior tendrá la potestad de ajustar esta cuantía, según han explicado las autoridades, y los umbrales de reembolso para garantizar que sean «justos» para el contribuyente y también con los migrantes.

De acuerdo con los datos del Instituto de Investigación de Políticas Públicas (IPPR, en inglés), el coste promedio para mantener a un solicitante de asilo en el período 2023-2024 era de aproximadamente de 41.000 libras al año (unos 47.000 euros).