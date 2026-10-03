Según un sondeo publicado por el diario The Guardian, la mitad de los votantes británicos apuestan por un regreso del Reino Unido a la Unión Europea, una propuesta que podría llevar el Partido Laborista en las próximas elecciones

La mitad de los votantes británicos están a favor de volver a la UE. Imagen de recurso EFE

La mitad de los votantes británicos se muestran a favor del retorno del Reino Unido a la Unión Europea, según un sondeo que publica este sábado el diario The Guardian, elaborado con motivo de la preferencia expresada por el primer ministro, Andy Burnham, en ese sentido.

Sin embargo, el rotativo señala que los ministros laboristas han admitido la inquietud de reavivar las divisiones que provocó el Brexit (salida británica de la UE), por lo que instan a actuar con cautela.

Hace unos días, el primer ministro británico afirmó que analizará «todas las opciones» sobre la relación con la UE, y no descartó «ir hasta el final» y plantear el reingreso en el bloque comunitario.

En el congreso anual laborista celebrado en septiembre en Liverpool, noroeste de Inglaterra, Burnham dijo que el Brexit -apoyado en un referéndum en 2016 y ejecutado en 2020- «hizo más daño que bien».

El sondeo que publica The Guardian -hecho por la firma Messina Group- concluyó que renegociar la relación del país con la UE podría aumentar el porcentaje de voto laborista, siempre que el primer ministro ofreciera un nuevo referéndum y también que hiciera campaña a favor de reingresar en el bloque.

Según la consulta hecha entre 5.627 personas entre el 12 y el 24 de septiembre, el 50 % mostró a favor del retorno a la UE y un 45 % dijo que prefiere que el Reino Unido se mantenga fuera del bloque.

Una propuesta para el Partido Laborista

Estos resultados reforzarán la postura de quienes, dentro del Gobierno, desean prometer en las próximas elecciones -previstas para 2029- que el Partido Laborista negociará el reingreso, dice el diario.

Sin embargo, hay inquietud entre algunos diputados laboristas -especialmente aquellos cuyos distritos votaron por el Brexit- ante la idea de que incluso sondear esta medida provocaría riesgos políticos y podría dar impulso al populista de derechas Reform UK, dice el diario.

El programa electoral con el que los laboristas llegaron al poder en julio de 2024 descarta la incorporación al mercado único y a la unión aduanera, por lo que en principio cualquier cambio fundamental tendría que someterse a votación en las próximas elecciones.

La opción de regresar a la UE cuenta con el apoyo de buena parte del Partido Laborista, el Liberal Demócrata y el Partido Nacional Escocés (SNP), entre otros, mientras que se oponen el Partido Conservador y el Reform UK.