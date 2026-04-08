La música desde las Dunas de Maspalomas vuelve a sonar en Televisión Canaria con el Concierto de Olga Cerpa y Mestisay

La artista canaria y su banda celebran la décima edición de esta cita que se estrena este viernes a las 22:30 horas

Televisión Canaria estrena este viernes 10 de abril a las 22:30 horas la emisión del Concierto de Olga Cerpa y Mestisay con el que cumplen diez ediciones de música desde el Mirador de las Dunas de Maspalomas. Se alcanza así la décima entrega de este encuentro que la intérprete isleña y su grupo convocaron por primera vez en este paraje del sur de Gran Canaria, y que ya se ha consolidado como un clásico dentro de las programaciones culturales del año.

La excelente acogida de aquella primera edición hizo que, desde hace diez años y cada 1 de enero, la propuesta artística vuelva a integrarse en el entorno natural del Mirador. Manolo González, fundador de la formación, explica que esta es una cita «muy especial porque se celebra en un lugar emblemático de la isla de Gran Canaria como es el mirador de las dunas de Maspalomas». González destaca la cercanía del formato y la atmósfera del evento, señalando que «el concierto es por la noche, bajo las estrellas, y tanto el público como la banda estamos muy en contacto con la naturaleza, rodeados de dunas y pegaditos al público, porque no estamos sobre un escenario al uso”.

El concierto cuenta con la participación del saxofonista y flautista Jorge Pardo. El músico, reconocido con el Premio al Mejor Músico de Jazz Europeo y el Premio Nacional de Músicas Actuales, aporta su sonido de vientos con un lenguaje que une el jazz y el flamenco. Sobre esta colaboración, González resalta la trayectoria de Pardo, de quien recuerda que «ha colaborado con algunos de los jazzistas más conocidos del mundo, formó parte de la banda de Paco de Lucía y participó en el disco ‘La leyenda del tiempo’ del gran Camarón«.

Imágenes del concierto celebrado el pasado 1 de enero.

El repertorio de la cita ofrece las canciones conocidas del grupo canario, además del estreno de cuatro temas que formarán parte de su próximo trabajo discográfico titulado “La Costa de los cantares”. Esta nueva producción, grabada entre Lisboa y Canarias, cuenta con la participación de músicos africanos y su lanzamiento está previsto para esta primavera.

Junto a Jorge Pardo, Olga Cerpa y Mestisay actúan acompañados por una banda de nueve músicos bajo la dirección artística de Manolo González y la musical de Hirahi Afonso. El elenco cuenta con el propio Afonso al timple, los percusionistas Jonnhy Olivares, Antonio Montesdeoca y Totó Noriega, el bajista Jaime del Pino y Juan Carlos León “Mosco” en los vientos. Completan la formación el pianista Domingo Saavedra y el tresista Arjady López.

Este concierto, que representa una oportunidad para que «los turistas conozcan nuestra música y que nuestros seguidores disfruten de una cita diferente en un entorno natural», en palabras de Manolo González, es una coproducción entre el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y Radio Televisión Canaria.