El presidente del Cabildo de La Palma ha aseverado que aún «nadie le ha dado una razón» sobre por qué se ha desestimado la propuesta

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha lamentado la decisión final del consorcio internacional del Telescopio de Treinta Metros (TMT), que ha desestimado que la infraestructura del Observatorio del Roque de los Muchachos sea la ubicación de mayor telescopio óptico e infrarrojo del hemisferio norte.

Informa. RTVC.

Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma.

En declaraciones facilitadas a Europa Press este sábado, Rodríguez ha confirmado «la triste noticia» que le ha sido trasladada en la tarde de este viernes por el representante del TMT en la isla de La Palma, José Turán, tras la reunión celebrada por el consorcio en la que se tomaba la decisión de descartar la propuesta española.

Instituto Astrofísica de Canarias

«Todos estábamos muy ilusionados. De hecho, varios días antes de conocer esta noticia, José Turán y miembros del Instituto de Astrofísica de Canarias se reunieron en mi despacho y hablamos de la importancia de la firma del acta de replanteo para comenzar las obras, y no dejar caducar el expediente ambiental el próximo lunes«, ha señalado.

El presidente insular ha reconocido haber estado «muy ilusionado» con un proyecto con el que se quería dar un empuje a la recuperación económica y social de la isla tras el volcán. «Hay quien dice que a lo que se renuncia es a la financiación, pero lo que yo interpreto es que, efectivamente, abandonan la propuesta de La Palma«.

Rodríguez ha aseverado que aún «nadie le ha dado una razón» sobre por qué se ha desestimado la propuesta. «Supongo que la conoceremos en los próximos días, pero, por lo que me dicen, no tiene nada que ver con que se va a Hawái. Todos sabemos que allí es imposible en este momento, y es muy posible que el proyecto se caiga», ha dicho.