Torres y Clavijo reafirman el apoyo institucional a La Palma cinco años después de la erupción volcánica

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha manifestado con motivo del quinto aniversario del inicio de la erupción del Tajogaite que el ejecutivo regional «siempre ha estado al lado de las instituciones palmeras y de sus gentes» y lo seguirá estando «para que la recuperación total sea una realidad».

Vídeo RTVC.

En un mensaje en redes sociales, Clavijo rememora que hace cinco años «La Palma nos recordó con toda crudeza que vivimos en un territorio volcánico que tiene sus propias reglas» y también «puso en valor la fuerza del pueblo palmero, que supo reaccionar con serenidad y generosidad a un fenómeno que destruyó viviendas y medios de vida».

Imagen del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

Gobierno de Canarias

A las administraciones «nos puso a trabajar no solo para devolverle a los vecinos y vecinas lo que el volcán les arrebató sino para que no olvidemos la importancia de estar preparados y actuar con celeridad«.

«El Gobierno de Canarias siempre ha estado al lado de las instituciones palmeras y de sus gentes. Seguirá estándolo para que la recuperación total sea una realidad», concluye el mensaje.

Declaraciones de Torres

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reafirmado este sábado el apoyo del Gobierno central a La Palma cinco años después de la erupción volcánica, ya que se «continúa trabajando» y concentrando «el máximo de los esfuerzos» para que la recuperación de la isla sea «absoluta».

«Hace cinco años, cuando el mundo entero ponía el foco en La Palma por la erupción volcánica, lo que realmente se descubrió ante los ojos de todos fue la naturaleza de un pueblo resistente, noble, luchador y con coraje», ha resaltado Torres en un mensaje difundido a través de su cuenta en ‘X’ en el quinto aniversario de la erupción.

El ministro de Política Territorial ha recordado, además, todos esos recuerdos que hoy «se atascan en la garganta», ya que «hay personas que perdieron sus casas, sus calles, sus plazas y sus recuerdos», algo que es «imposible de compensar» en la actualidad.

Referencia a la colaboración entre instituciones

Vídeo RTVC.

«Se hizo un enorme esfuerzo desde lo público para salvar vidas y para impulsar la recuperación. En aquel momento, prevaleció la lealtad institucional y la colaboración entre administraciones que estaban gobernadas por diferentes colores políticos», ha agregado.

Asimismo, ha resaltado que es ese ejemplo que se dio en La Palma el que debería de «cundir ahora», así como ante cualquier crisis.

En la imagen, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

«Hoy continuamos trabajando por La Palma, haciendo el máximo de los esfuerzos, también desde el Consejo de Ministros, para que la recuperación sea absoluta. Seguimos con La Palma. Seguimos al lado de las palmeras y los palmeros», ha concluido.