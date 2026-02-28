El evento, que se desarrollará en el Teatro Circo de Marte, servirá para reconocer la excelencia, el compromiso y la trayectoria de personas y entidades

El Cabildo de La Palma conmemorará el próximo 16 de marzo su 113 aniversario con una ceremonia institucional. En ella, se hará entrega de los Premios Cabildo Insular de La Palma 2026.

Presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez.

Personas y entidades

El evento, que se desarrollará en el Teatro Circo de Marte, servirá para reconocer la excelencia, el compromiso y la trayectoria de personas y entidades que han sido «fundamentales» en el desarrollo social, cultural y económico de la isla.

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, ha subrayado en una nota la trascendencia de esta efeméride. Además, recordó que la corporación es el «máximo órgano de gobierno» en la isla. Por tanto, un «símbolo» de la democracia a abanderar «con orgullo».

El acuerdo y propuesta de la Junta de Portavoces del Cabildo, será trasladado para su aprobación definitiva por el pleno. Así es que, abarcaría áreas estratégicas que definen la identidad de La Palma.

Excelencia en el pastoreo

Por tanto, se premia a Brenda Rodríguez, reconocida por su labor al frente de Granja Los Tumbitos. Además de por representar el relevo generacional y la excelencia en el pastoreo de la raza caprina palmera.

Las Hilanderas de El Paso también serán distinguidas por salvaguardar el arte de la seda, un proceso único en Europa que se mantiene de forma artesanal desde el siglo XVI, siendo custodias de un patrimonio vivo de valor incalculable.

También recibirán el reconocimiento la Asociación Medioambiental de Voluntarios Sinsuela por su incansable labor en la protección de la biodiversidad y la concienciación ecológica, siendo un referente en el voluntariado activo de la Isla.

Policías Locales

Además, la Asociación Fátima de Policías Locales, desde su fundación en abril del 2002, ha liderado el proceso de actualización técnica de los agentes de Policía Local en La Palma.

Del mismo modo, en el área de Cultura y Deporte se premia al Club de Automóviles Antiguos El Paso por su papel en la conservación del patrimonio automovilístico. Así como por la dinamización social, a través de eventos que vinculan la historia del motor con el turismo y la cultura.

La trayectoria profesional de Luis Ramos Gómez también será merecedora del homenaje insular. Médico de vocación, reconocido por su intachable trayectoria en salud pública.

Asociación Cultural Mascarones

En el área de Patrimonio Histórico se reconocerá a la Asociación Cultural Mascarones por su labor en la recuperación y difusión del patrimonio festivo tradicional.

También Carlos Fernández Hernández, doctor en Economía y docente, es premiado por su contribución científica al desarrollo del turismo sostenible, el astroturismo y la economía social.

Personas con discapacidad

No obstante, en Acción Social se reconoce a PADISBALTA. En concreto, desde el 2002 trabaja por la inclusión y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, bajo el lema «Solo Corazón».

Finalmente, se reconocerá a la Banda Municipal de Música de San Miguel de Santa Cruz de La Palma, que conmemora sus 50 años de historia ininterrumpida.