La Palma renueva su vínculo con El Gordo de Navidad

En pesetas y muy repartido, así fue el último Gordo de Navidad que cayó en La Palma y que ahora regresa a una administración de Lotería de la isla

Corría el año 2001, recién estrenado siglo y milenio, cuando a los palmeros les cayó El Gordo de Navidad. Los agraciados que compraron el número 18.795 se repartieron 15.000 millones de pesetas. Una semana después se haría el cambio a euros, así que muchos cobraron en la recién estrenada moneda lo que les tocó. Fue un premio muy repartido porque casi en su totalidad se vendió en la Agrupación Folclórica Coros y Danzas Nambroque de Santa Cruz de La Palma. La misma administración ha conseguido, 25 años después, varios boletos del mismo número que ya tienen a la venta.

Administración de Lotería de Santa Cruz de La Palma donde se vendió El Gordo de Navidad en 2001

25 años después

La varita de la suerte tocó en 2001 a Santa Cruz de La Palma. Uno de los premios más deseados del año, El Gordo de Navidad, cayó casi íntegramente en la Administración Número 1 de la capital de la Isla Bonita. En su gran mayoría lo recibieron las personas vinculadas a Coros y Danzas Nambroque, que se había hecho con 50 series entreras del 18.795.

Repartieron, ni más ni menos, que 15.000 millones de pesetas. En euros, 90.151.815,66. Por décimo, tocaba a más de 180.300 euros que se fueron a puntos de casi toda la isla, donde Coros y Danzas habían vendido a allegados, familiares y amigos.

En aquel momento, la administración de la suerte la regentaba el histórico lotero León Cobiella Pereira. Hoy, sus sucesores han querido recordar este momento histórico vendiendo el mismo número. Mayse Pérez, Administración Nº1 S/C de La Palma, Isla Bonita, es ahora la encargada de repartir, si no el premio, al menos la ilusión de tener ese número agraciado entre las manos.