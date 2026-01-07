El Gobierno de Canarias refuerza el transporte intermodal en la Palma con una subvención financiada por la Unión Europea destinada a los Planes de Movilidad Insular Sostenible

La Palma recibe cerca de 200.000 euros para impulsar la movilidad intermodal.

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias invierte cerca 200.000 euros en el transporte intermodal de La Palma. Se trata de adaptar las infraestructuras a un modelo de movilidad sostenible. Con el fin de promover el uso combinado del transporte público, la bicicleta, los desplazamientos peatonales y el vehículo privado.

Este dinero se incluye en las subvenciones de los Planes de Movilidad Insular Sostenible, PMIS, y está financiada por la Unión Europea a través del programa FEDER 2021-2027.

Ayudas a los Cabildos

Es la primera actuación de la nueva línea de subvenciones de los Planes de Movilidad Insular Sostenible. Estas ayudas las recibe el Cabildo Insular de La Palma en el marco de la Convocatoria de Subvenciones en Régimen de Concurrencia Competitiva y con carácter plurianual, con inicio en el año 2025.

La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha destacado que “esta primera actuación se orienta a la mejora de la calidad del transporte público y a reforzar la intermodalidad en las islas».

Actuación en Puntallana

Este proyecto busca reducir la presión sobre la red viaria y aumentar la seguridad. La primera actuación se desarrollará en el entorno del Barranco de La Galga, dentro del municipio de Puntallana.

La actuación abarca una superficie aproximada de 1.413,43 m². Se creará una parada de transporte público con marquesina, un aparcamiento disuasorio conectado mediante plataforma segura a la parada y a la Oficina de Información Ambiental Cubo de La Galga.

También, se cambiará el suministro eléctrico para adaptar la iluminación al entorno.

La infraestructura busca fomentar la intermodalidad entre vehículos privados, transporte público y peatones. Por otro lado, mejorará la accesibilidad al transporte público, reducirá la congestión en la LP-1.

Esta actuación pretende reforzar la cohesión territorial, reduce la masificación turística en los entornos naturales y mejora la calidad de vida de la ciudadanía.