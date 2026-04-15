El detenido presuntamente incendió los dos vehículos que se encontraban aparcados e manera contigua en el Barranco de las Nieves, en Santa Cruz de La Palma

Los dos vehículos incendiados. Imagen Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han detenido al autor del incendio de dos vehículos, estacionados en el Barranco de las Nieves, Santa Cruz de La Palma, que quedaron completamente calcinados, después de la denuncia de una pareja el pasado 9 de marzo.

La pareja acudió a dependencias policiales poniendo en conocimiento de los agentes el incendio de sus vehículos durante esa madrugada, que se encontraban aparcados de forma contigua en el exterior de su domicilio.

Identificación y detención del presunto autor

Por este motivo, los investigadores iniciaron las gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos, resultando clave el visionado de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, afectadas por la investigación, siendo indispensable para ello la colaboración de la Policía Local de Santa Cruz de la Palma y la de los vecinos del lugar con la aportación de las grabaciones de sus propias cámaras de video vigilancia.

Gracias a ello pudo establecerse el recorrido del presunto autor de los hechos, que habría aparecido a bordo de su vehículo en el lugar del incendio en el momento de su comisión provocada y detenido el pasado 31 de marzo como autor de un incendio provocado.

La Policía Nacional ha agradecido en un comunicado la colaboración ciudadana y recuerda que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora, facilitando información que se tratará de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional