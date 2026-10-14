La precampaña y el repunte migratorio centran este jueves ‘La Retranca’ en Televisión Canaria

El programa, que se emite en directo este jueves 15 de octubre, a las 22:30 horas, abordará la última hora sobre el cierre de alianzas electorales y conectará con El Hierro y Lanzarote para conocer la situación de los recursos de acogidas de inmigrantes

El programa de Televisión Canaria ‘La Retranca’ aborda este jueves 15 de octubre, a partir de las 22:30 horas, la última hora de la precampaña de las elecciones generales, con el foco puesto sobre el cierre de coaliciones, cuyo plazo expira este viernes. La unión de los partidos de izquierda y las estrategias de los nacionalistas canarios serán objeto de análisis en un programa donde también se valorarán las últimas encuestas publicadas.

Presentado por Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, el espacio ‘La Retranca’ volverá a reunir, en representación de las principales formaciones políticas de las islas, a José Antonio Valbuena, senador del PSOE; Luz Reverón, portavoz del PP en el Parlamento de Canarias; y Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias y secretario de Estrategia de Coalición Canaria en Tenerife.

Como cada semana, el programa pulsará la opinión de los canarios a pie de calle. En este caso, preguntará por el grado de conocimiento de los principales candidatos a las elecciones y los temas que, a su parecer, deberían ser centro de debate durante estas semanas.

En la mesa de análisis estarán Manuel Riveiro, director de Diario de Lanzarote y Diario de Fuerteventura; Javier Rodríguez, periodista de la Cadena SER; Aday Moreno, periodista de Libertad Digital Canarias; Alberto Rodríguez, presidente de Drago Canarias, y la expolítica Melisa Rodríguez.

Salvamento rescata a 72 migrantes en una embarcación cerca de Fuerteventura. EFE

Repunte migratorio

‘La Retranca’ pondrá también el foco en la histórica visita de los reyes de España a Ceuta y Melilla tras la crisis del 31 de julio, y analizará el repunte en la llegada de embarcaciones con migrantes a Canarias en los últimos días, que han vuelto a tensionar los recursos de acogida. El programa conectará en directo con El Hierro, donde el CATE de San Andrés ha rozado la saturación, y con Lanzarote, donde el alcalde de Arrecife ha vuelto a demandar más implicación por parte del Gobierno de España.

‘La Retranca’, además de su emisión cada jueves en RTVC, se encuentra disponible en el canal de Youtube de la cadena, en La Radio Canaria y a través de los perfiles del propio programa: Instagram, @la_retranca_; X, @LaRetrancaTVC; y TikTok, @la.retranca.