La Radio Canaria retransmite el partido de Segunda División entre el CD Tenerife y el Celta Fortuna

Una edición especial de ‘Todo Goles Radio’, que comenzará a partir de las 19:00 horas de este lunes 19 de octubre, permitirá seguir en directo el encuentro desde el estadio Balaídos, en Vigo

La Radio Canaria retransmite en directo el partido de Segunda División entre el CD Tenerife y el Celta Fortuna, este lunes 19 de octubre. Una edición especial de ‘Todo Goles Radio’ comenzará a las 19:00 horas, con la previa del partido, cuyo inicio está previsto a las 19:30 horas.

Los blanquiazules Enric Gallego y Dani Fernández, en una jugada en el partido contra el Girona FC, el pasado lunes 12 de octubre.

Por tercera semana consecutiva, el conjunto blanquiazul afrontará un compromiso liguero en lunes. En esta ocasión visitará el estadio de Balaídos, en Vigo, para enfrentarse al Celta Fortuna, filial del RC Celta, en el encuentro correspondiente a la décima jornada. La narración del partido correrá a cargo de Joaquín González, acompañado por los comentarios de José Barroso y Pedro del Castillo.

El CD Tenerife, con 12 puntos, y el Celta Fortuna, con 11 puntos, llegan a la décima jornada en los puestos décimo segundo y décimo tercero, respectivamente. En el caso del equipo tinerfeño, sumaron su último punto el pasado lunes 12 de octubre tras empatar en el Heliodoro Rodríguez López ante el Girona FC (1-1). En ese compromiso, los blanquiazules consiguieron igualar por medio de Enric Gallego y estuvieron muy cerca de llevarse el triunfo en el tiempo de descuento (1-1) con un gol que finalmente no subió al marcador.

La Radio Canaria, con el deporte de las ocho islas

‘Todo Goles Radio‘ volverá a ser el punto de encuentro de los aficionados canarios, con información, narraciones, análisis y conexiones en directo, tanto a través de la emisión convencional de La Radio Canaria como de la plataforma digital Canarias Play. Con este despliegue, La Radio Canaria refuerza su compromiso con el seguimiento del deporte del Archipiélago.