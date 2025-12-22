La UD Las Palmas rescinde el contrato a Jaime Mata

La UD Las Palmas ha anunciado su decisión de poner fin al contrato con Jaime Mata. El delantero madrileño estaba vinculado al club hasta el 30 de junio de 2026

ONTIÑENA (HUESCA), 31/10/2024.- En la imagen, el centrocampista de la UD Las Palmas Jaime Mata celebrando su gol durante el encuentro de primera ronda de la Copa del Rey que Ontiñena FC y UD Las Palmas disputaron en el estadio Isidro Calderón. EFE/Javier Cebollada

Según ha comunicado el club, Jaime Mata Arnaiz finaliza su ciclo como jugador de la UD Las Palmas, donde recaló en junio de 2024. Con la camiseta amarilla participó en un total de 37 partidos (30 en LaLiga EA Sports, 3 en LaLiga Hypermotion y 4 en Copa del Rey, anotando 4 goles (Copa del Rey).

El futbolista madrileño, de 37 años llegó a la UD Las Palmas procedente del Getafe, donde había militado las seis campañas anteriores.

La UD Las Palmas ha agradecido al jugador «su entrega defendiendo el escudo» y le ha deseado «los mejores éxitos en sus proyectos deportivos y personales».