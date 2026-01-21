La web del Ayuntamiento de Adeje sufre un ciberataque

El ciberataque se produjo ayer y dejó inoperativa la web hasta las 8.00 horas de este miércoles, cuando ha quedado restablecido el servicio

La web oficial del Ayuntamiento de Adeje ha sufrido en las últimas horas un ciberataque, según informó la corporación local en redes sociales.

El ciberataque se produjo este martes y dejó inoperativa la web hasta las 8.00 horas de hoy miércoles, cuando ha quedado restablecido el servicio.

El Ayuntamiento de Adeje precisa que ningún dato de la ciudadanía se ha visto comprometido ni vulnerado puesto que la web no aloja información privada. En todo caso, lamenta las molestias ocasionadas.