LaLiga intenta apagar la polémica con China por los comentarios de Mbappé

Unas declaraciones del futbolista francés Kylian Mbappé sobre un ‘meme’ que lo compara con Mao Zedong desencadenaron este martes la polémica con China

El jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé. Imagen EFE

LaLiga ha lamentado la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos. Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LaLiga, según un comunicado de prensa del organismo del fútbol. En ese contexto, en la medida de su responsabilidad institucional, LaLiga, y en nombre de todos sus clubes, ha pedido disculpas.

«El fútbol español defiende el respeto, la convivencia y la unión entre personas de todas las culturas. Trasladamos nuestro respeto a China, a sus instituciones y a su pueblo, y valoramos profundamente el apoyo de los millones de aficionados que nos siguen cada semana. Reafirmamos nuestro compromiso con una relación construida durante años», añade el comunicado.

«Estamos trabajando con nuestros socios e interlocutores institucionales en China para abordar esta situación. Asimismo, pondremos en marcha, en colaboración con los clubes y los jugadores, un protocolo de sensibilización y comunicación que promueva el respeto a las distintas culturas y contribuya a prevenir situaciones similares», concluye el comunicado.

Polémica con Mbappé

Unas declaraciones del futbolista francés Kylian Mbappé sobre un ‘meme’ que lo compara con Mao Zedong desencadenaron este martes en China medidas que abarcan desde la suspensión de retransmisiones de LaLiga y la ruptura de acuerdos comerciales a la retirada de contenidos del jugador en plataformas digitales.

La polémica llegó hasta el Gobierno chino, que a través del Ministerio de Exteriores advirtió de que las palabras y los actos que «hieren los sentimientos del pueblo chino serán rechazados por todos los sectores de la sociedad».

Rupturas comerciales

El grupo chino Dongpeng Beverage Group, a través de su cuenta corporativa y de su marca deportiva Bu Shui La, anunció la ruptura inmediata de sus vínculos comerciales con Mbappé y alegó «tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales».

Las compañías lácteas Mengniu y Milkground también comunicaron el fin de su cooperación con el delantero y rechazaron las conductas que perjudiquen los sentimientos del pueblo chino, aunque ninguna de las empresas precisó el incidente que motivó su decisión.

La imagen del futbolista había protagonizado campañas publicitarias en China, especialmente durante el Mundial de 2026, con anuncios de Bu Shui La en marquesinas, autobuses y ascensores.

La controversia alcanzó asimismo a marcas internacionales como Dior, RIMOWA y la firma suiza On, cuyos contenidos promocionales relacionados con Mbappé desaparecieron de sus cuentas chinas, de acuerdo a medios locales, aunque no han anunciado rescisiones contractuales.

Restricciones digitales

La polémica protagonizada por Kylian Mbappé ha provocado una reacción en plataformas deportivas y redes sociales chinas, que han retirado o restringido contenidos relacionados con el delantero francés.

El portal Dongqiudi sustituyó su nombre por la expresión «no existe tal persona» en la clasificación del Balón de Oro de 2026, en la que quedó segundo, por detrás de Harry Kane y por delante de Lamine Yamal. Además, publicó una fotografía suya en blanco y negro, una imagen asociada habitualmente en China con personas fallecidas. Por su parte, Hupu eliminó al jugador de su clasificación y Migu habría retirado vídeos de sus goles.

En Xiaohongshu, la cuenta del futbolista dejó de permitir nuevos seguidores y la plataforma anunció la retirada de contenidos vinculados a él. También un foro del Real Madrid en Baidu Tieba comunicó que dejaría de defenderlo.

La controversia comenzó cuando Mbappé afirmó que su meme favorito era una imagen de su rostro superpuesto al de un dictador chino, en alusión a una representación popularizada en internet de Mao Zedong.

Disculpas del jugador

Kylian Mbappé ha pedido disculpas públicamente en sus redes sociales por los comentarios que realizó durante una entrevista y que han provocado malestar entre ciudadanos chinos y miembros de esta comunidad en distintos países del mundo.

El delantero francés ha reconocido que sus palabras fueron desafortunadas y que han podido herir sensibilidades. «Mi comentario fue desafortunado y hoy comprendo que ha herido a muchas personas en China y a miembros de la comunidad china de todo el mundo», ha señalado en un mensaje de disculpa.

El futbolista ha querido trasladar sus disculpas a todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas y ha insistido en que no tenía intención de causar daño con sus declaraciones.

«Pido disculpas a todas las personas a las que mis palabras hayan ofendido. No era en absoluto mi intención», ha afirmado Mbappé, que también ha expresado su respeto por el país asiático.

En este sentido, el jugador ha subrayado que siente «un profundo respeto por el pueblo chino y su historia» y ha concluido su mensaje reiterando su arrepentimiento por lo sucedido.

Las disculpas llegan en medio de la polémica generada por sus declaraciones, que han tenido repercusión entre el público chino y en las redes sociales. Con este mensaje, Mbappé ha tratado de aclarar sus intenciones y expresar su pesar por las consecuencias de sus palabras.