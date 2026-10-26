Estos premios son otorgados por el Gobierno de Canarias y la publicación Artículo 14 para reconocer a las personalidades que rompen barreras en el Archipiélago

La jugadora del Costa Adeje Tenerife Egatesa Noelia Ramos recibió este lunes, 26 de octubre, un reconocimiento en la II edición de los premios ‘Mujeres Excelentes de Canarias’. El Gobierno de Canarias y la publicación Artículo 14 otorgan estos premios para reconocer a las personalidades que rompen barreras en el Archipiélago.

Noelia Ramos, reconocida en la II edición de Mujeres Excelentes de Canarias / CD Tenerife Femenino

La gala, que contó con presencia del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila y del presidente del Club Deportivo Tenerife Femenino, Sergio Batista, también reconoció a la jugadora del Liverpool, Natalia Ramos, a la chef Icíar Pérez, a la directora gerente de la Fundación Starlight, Antonia Varela, a la empresaria Laura Acosta, a la CEO de Dos Santos, Dácil Barreto, y a la Cabo Primero Adelina Torres Díaz.

Ramos agradeció especialmente a sus personas más allegadas a la hora de recoger el premio: “Gracias a mi familia porque son los que están cada día conmigo y me ayudan en los momentos más difíciles. Para mí este premio es de ellos, así que así se los quiero dedicar”.

Una trayectoria ligada al Tenerife y a la Selección

Noelia Ramos forma parte del Club Deportivo Tenerife Femenino desde sus inicios en 2013, por lo que es una de las jugadoras fundadoras de la entidad. Debutó con el equipo con tan solo 14 años de edad, logró el ascenso del club a Primera División en el año 2015 y se estrenó en la élite del fútbol español con 16.

En el año 2017, Noelia salió del club para jugar en equipos como Levante UD y Sevilla FC, y regresó a su casa en 2022 donde ha renovado su compromiso como blanquiazul hasta 2027.

Entre sus logros a nivel internacional se encuentra la conquista del Europeo sub-17 con la Selección Española en 2015 y el Europeo sub-19 con la Selección Española en 2017, así como el Guante de Oro en el Mundial sub-17 con la Selección Española 2016 donde logró el tercer puesto del campeonato.

