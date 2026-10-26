Los trabajos relatan las condiciones laborales de las camareras de piso en Lanzarote y la presencia de legionarios en Fuerteventura

‘Yesenia’ y ‘Jauría’, Premios DAMA al Mejor Guion de IsLABentura Canarias 2026.

‘Yesenia’, un guion escrito por Pedro Ayose sobre las condiciones laborales de las camareras de piso en una zona turística de Lanzarote, ha sido galardonado con uno de las principales distinciones del laboratorio IsLABentura Canarias 2026: el Premio Dama al Mejor Guion de Largometraje.

Este mismo galardón, en la categoría de Series, ha sido para ‘Jauría’, de Juan Pedro Vera, un guion sobre la presencia de legionarios en Fuerteventura. También ha habido una mención especial para la serie ‘Las primas’, de Laura Reviejo, que recrea la juventud de Mercedes Pinto en La Gomera.

Son tres de los dieciséis relatos nacidos al amparo de la actual edición de este laboratorio que organiza el Gobierno de Canarias, a través de Canary Islands Film. Los principales galardones se conceden con la colaboración de la asociación DAMA de Derechos de Autor.

El Premio CIIF Market ha sido para el largometraje ‘Chirla’, de Sofía Martín Jiménez. Está ambientado en El Hierro y va sobre una mujer de 70 años que redescubre su sexualidad y el valor del autoplacer. La fundación Algo en común premió también a ‘Yesenia’, de Pedro Ayose. Mientras que el guion de largometraje ‘Lasiervita’, que trata sobre la religiosa tinerfeña a la que atribuyen múltiples curaciones, escrito por Nerea Guitart ha obtenido el premio Music Library.

El premio CIMA ha sido para ‘Cachalote’, de Emmanuelle Kesch, una propuesta de largometraje sobre cómo la pesca a gran escala está poniendo en riesgo la artesanal de La Palma.

Por último, el Premio Laboratorio Audiovisual ha recaído en ‘Gonsalvus’, de Pablo Borges y ambientado en La Gomera. Trata sobre la historia del guanche conocido por el sobrenombre del «Salvaje Gentilhombre de Tenerife». O el «Hombre Lobo Canario» debido a la enfermedad de hipertricosis que padecía.

Guiones

Para la elaboración de estos guiones se ha contado con la tutorización de un selecto plantel de profesionales de reconocida trayectoria en la escritura audiovisual. Curro Royo, Pablo Bartolomé, Arantxa Cuesta, Alba Lucío, Gianmarco Serra e Isabel Herguera, Sara Bamba, Yolanda Barrasa y Borja Santaolalla.

Este año, IsLABentura ha incorporado la figura de una “embajadora”. La actriz canaria Toni Acosta, fue reconocida también en la gala y que colabora en la difusión del laboratorio.

Este palmarés se dio a conocer en una gala celebrada el sábado 24 en Agaete (Gran Canaria).Con ella se puso punto y final a la quinta edición de este laboratorio tras seis meses de intenso trabajo. Los premios que se otorgan suponen dotación económica. Y, en varios de los casos, su publicación gratuita en las plataformas . O en los catálogos de las productoras que colaboran o la participación directa en mercados.