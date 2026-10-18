El Mejor Corto Bichillo para el director galdense o residente en Gáldar ha recaído en ‘Aranjuez de línea: El árbitro de la Cal’, de Néstor Díaz

La producción ‘All of a sudden’, del japonés Ryûsuke Hamaguchi, y el cortometraje ‘Grobbendonk’, del cineasta belga Benjamin Sprengers, recibieron las Guayarminas de bronce al Mejor Largometraje y Mejor Cortometraje en la gala de clausura del XIV Festival Internacional de Cine de Gáldar.

La Guayarmina de Bronce para el Mejor Corto de Gáldar Rueda ha recaído en esta edición en ‘Bizum’, de Elen Santana.

‘All of sudden’ es una historia de amistad entre la directora de una residencia de ancianos y una directora de teatro que lucha contra el cáncer que firma el japonés Ryûsuke Hamaguchi, director de la oscarizada ‘Drive my car’.

Organización del certamen

‘Grobbendonk’ es una propuesta del belga Benjamin Sprengers, que disecciona algo tan cotidiano como una casa hasta convertirlo en materia de estudio.

Ambas han cautivado a los miembros del jurado del FIC Gáldar 2026, según ha informado este domingo la organización del certamen.

El festival entregó una veintena de galardones: A los de Mejor Largometraje y Mejor Cortometraje se han sumado la Guayarmina de Bronce a la Mejor Dirección de Largometraje para Andrey Zvyagintsev por ‘Minotauro’. También, la Guayarmina de Bronce al Mejor Actor de largometraje para Sebastian Stan por ‘Fjord’. Finalmente, la Guayarmina de Bronce a la Mejor Actriz de Largometraje para Virginie Efira por ‘All of a Sudden’.

En la Sección Oficial de Cortometrajes, la Guayarmina de bronce a la Mejor Dirección ha sido para Daute Campos por ‘Brega’, un corto sobre el que también ha recaído el galardón al Mejor Actor para Borja Texeira. La Mejor Actriz de Cortometraje ha sido Estefanía de los Santos por ‘Tres Mans’.

Mejor Cortometraje de Ficción

La Guayarmina de Honor al Mejor Corto Canario ha sido entregado a ‘Fuera de casa’, de David Cánovas. Además, el premio al Mejor Corto Español pasará directamente a la preselección oficial en las categorías de Mejor Cortometraje de Ficción. Así como, Documental o de Animación de los Premios Goya 2026, se ha entregado a ‘Tres Mans’, de Cristian Sitjas.

Gáldar Rueda ha vuelto a ser la protagonista de la gala de clausura: 74 cortos. Cabe destacar que, prácticamente el doble que en la pasada edición. El objetivo, presentarse para optar a los premios tras sólo 70 horas de rodaje y edición.

Recibieron los galardones a Mejor Actor y Mejor Actriz de Gáldar Rueda Jorge Vega, por ’67 horas’, y Cynthia Centol, por ‘No es lo mismo (sin ti)’. El Premio a la Distribución ha sido para ‘Princesas a la fuga’, de Leire Alastruey.

El Mejor Corto Bichillo para el director galdense o residente en Gáldar recayó en ‘Aranjuez de línea: El árbitro de la Cal’, de Néstor Díaz. Del mismo modo, el Premio Cinedfest al Mejor Corto de Estudiantes en ‘Sin aire’, de Eva Cano. La Mención Especial del Jurado ha sido para para ‘Posponer’, de Miguel Trías de Bes.