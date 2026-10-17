El FIC celebra su decimocuarta edición con 370 inscripciones en Gáldar Rueda y más de 120 directores participantes

El Festival Internacional de Cine de Gáldar en Gran Canaria celebra este sábado su gran gala de clausura, en la que se entregarán las Guayarminas de bronce.



Se trata de una cita que reúne a nombres destacados del cine español. Entre ellos, el director Juan Carlos Fresnadillo, que recibirá la Guayarmina de Honor, y el humorista Carlos Latre, encargado de conducir la gala. Uno de los grandes protagonistas será el actor Taz Skylar, conocido internacionalmente por interpretar a Sanji en la serie de Netflix One Piece.

Imagen cedida FIC.

Directores participantes

El festival celebra su decimocuarta edición con 370 inscripciones en Gáldar Rueda y más de 120 directores participantes. Los invitados y protagonistas desfilarán por la alfombra roja a partir de las 20:00 horas y a las 21:00 horas.

El Festival Internacional de Cine de Gáldar 2026 está organizado por la concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar con la colaboración de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria y el patrocinio de la Universidad Fernando Pessoa Canarias.