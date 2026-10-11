El estreno del documental “Las Meleguinas” sobre el edificio ligado a la UD Las Palmas, primer acto del festival, en la gran pantalla del Centro Cultural Guaires

No había mejor manera de inaugurar la 14ª edición del Festival Internacional de Cine de Gáldar, dedicada al cine y el deporte, que con el estreno del documental “Las Meleguinas: un lugar que permanece”, el filme dirigido por Gustavo Socorro que narra la historia de la vivienda levantada en su día por el empresario Eufemiano Fuentes, expresidente de la UD Las Palmas.

El FIC Gáldar 2026 se inaugura con un estreno de cine / MPG Comunicación

El Centro Cultural Guaires, con lleno absoluto, se ha vestido de gala para la ocasión con la presencia del alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, la directora del FIC Gáldar 2026 Ruth Armas, el director general de la UD Las Palmas, Patricio Viñayo, el consejero de la UD Las Palmas Rafael Méndez, el director de Comunicación y Relaciones Institucionales, Larry Álvarez, la directora de Márquetin del club, Noelia Pérez y el responsable de Innovación de la Fundación UD Las Palmas Francisco Ortiz, el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluis Serra, la actriz protagonista Yanely Hernández y el director del documental Gustavo Socorro.

También asistía una representación de futbolistas como Sergio Ruiz, Enrique Clemente, Marvin Park, Viti Rozada, Alex García, Edward Edier Cedeño o Jeremía Recoba.

Teodoro Sosa destaca el vínculo entre cine y deporte

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa daba la bienvenida a los asistentes, “es un honor para nosotros acoger el estreno de este documental. El FIC Gáldar era el lugar ideal, además en esta décimo cuarta edición que dedicamos al deporte.”

El primer edil aseguraba que “por suerte tenemos en Gran Canaria deportes con mucho tirón, entre ellos los de nuestra tierra como la lucha canaria. Y estamos muy orgullosos del impulso que le hemos dado desde las administraciones en los últimos años. Pero a nadie se le esconde que el deporte rey, el que más espectadores congrega, es el fútbol. Y la UD Las Palmas es mucho más que un club, es un sentimiento para todos nosotros.”

Agradecía además “a la UD Las Palmas su compromiso con la historia de esta isla, porque Las Meleguinas es un hito arquitectónico de Gran Canaria y su destino era estar en las manos del club.”

Un festival consolidado y vinculado a los Premios Goya

También se refería Teodoro Sosa a la importancia y consolidación del Festival Internacional de Cine de Gáldar “ya toda una referencia además de preseleccionador de los Premios Goya, un motivo de orgullo para Gáldar.”

“Las Meleguinas: un lugar que permanece”, es un trabajo de 40 minutos que recorre la historia del edificio ideado y levantado por el empresario Eufemiano Fuentes, expresidente de la UD Las Palmas. La casa perteneció a su familia hasta que en 2025 fue adquirida por el club.

El estreno del documental inaugura así la semana de proyecciones, talleres y encuentros del FIC Gáldar 2026. Toda la programación, horarios de las proyecciones y demás actividades se pueden consultar en www.ficgaldar.es y en las redes sociales oficiales del festival.

Galería de imágenes

Imágenes de MPG Comunicación