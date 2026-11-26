Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario

Un hombre de 79 años, se encuentra en estado crítico tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en la calle Santiago de los Caballeros de Gáldar (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Centro Coordinador del 112 Canarias. Archivo RTVC

Los hechos se han producido a primera hora de la tarde y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), tras ser alertados de que una persona se encontraba en parada cardiorrespiratoria en la calle.

Hasta la llegada del personal sanitario al lugar, personas que se encontraban en la zona, iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mediante teleasistencia.

El SUC traslada al hombre al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

Seguidamente efectivos del SUC, una vez en la zona, comprobaron que el hombre permanecía en parada y continuó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta revertir la situación. Una vez estabilizado el paciente, una ambulancia medicalizada lo trasladó hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde ingresó con pronóstico crítico.

En el lugar también se personaron efectivos de la Policía Local, que aseguraron la zona y colaboraron en el dispositivo.