El contrato tiene en cuenta el mantenimiento de estas rutas hasta 2028

El Cabildo de Lanzarote adjudicó este miércoles por 5,1 millones de euros el contrato de conservación de las carreteras insulares, que incluye hasta 2028 el mantenimiento y las «actuaciones inmediatas y urgentes que puedan surgir causadas por accidentes, agentes meteorológicos o desprendimientos».

Lanzarote adjudica por 5,1 millones la conservación de sus carreteras

El presidente del Cabildo insular, Oswaldo Betancort, aseguró en un comunicado que «se responde con solvencia a las situaciones que surgen día a día en el mantenimiento de las carreteras».

Mantener las vías operativas

«La imagen de nuestra isla se fundamenta en gran medida por el estado de nuestras carreteras y este contrato es fundamental para garantizar retenes durante las 24 horas del día que den respuesta ante cualquier tipo de incidencia», añadió Betancort.

El consejero de Obras Públicas, Jacobo Medina, precisó que la empresa adjudicataria, Señalizaciones Villar, «tendrá la obligación de adecentar y mantener nuestras vías completamente operativas, garantizando así la seguridad vial en todo momento».

La corporación insular adjudicará en breve el contrato del servicio insular de márgenes de carreteras, un equipo dividido en cuadrillas que se encargan de limpiar y adecentar todos los espacios colindantes de las vías insulares.