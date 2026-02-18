Las adjudicaciones en Lanzarote dejan atrás el sorteo y priorizarán la situación social, económica y familiar de los solicitantes de viviendas

Lanzarote entregará este año 134 viviendas en régimen de alquiler social o asequible, integradas en dos de los edificios de las 201 que actualmente se construyen en la isla. Además, tras años de redacción y trámites administrativos, las obras son ya una realidad y permitirán a más de un centenar de familias acceder a un hogar con rentas hasta un 40% por debajo del precio de mercado.

Para optar a ellas será necesario acreditar al menos diez años de residencia en Canarias y se dará preferencia a personas empadronadas en Arrecife.

La principal novedad será el sistema de adjudicación. Aunque inicialmente estaba previsto el sorteo, finalmente se aplicará una baremación objetiva que analizará la situación social, económica y familiar de cada solicitante, en aplicación del nuevo decreto autonómico.

Documentación actualizada

“Un hogar para construir un proyecto de vida. Además, la situación económica, social y familiar de cada persona se analizará para determinar en ese baremo quién debe ser adjudicatario de esa vivienda”, afirmó el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez.

Además, desde el Ayuntamiento de Arrecife, el teniente de alcalde, Echedey Eugenio, recordó que los solicitantes han debido mantener actualizada su documentación y que en breve comenzarán a recibir las resoluciones.

Por su parte, el consejero de Vivienda del Cabildo, Miguel Ángel Jiménez, reclamó al Ejecutivo regional que mantenga la inversión en la isla para ampliar el parque público y alcanzar nuevas promociones en los próximos años.