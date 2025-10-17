La muestra se enmarca dentro de la X edición del Encuentro de Fotografía y Artes Visuales

Imagen cedida Cabildo de Lanzarote.

La Casa Amarilla acogió durante la tarde de este jueves la inauguración de la exposición “Fotoperiodismo. Una visión colectiva de Lanzarote”. En concreto, una muestra que rinde homenaje a los profesionales que han documentado la realidad de la isla durante las últimas décadas y cuya labor no siempre ha sido reconocida como merece.

Encuentro de Fotografía

La muestra, organizada por el colectivo Veintinueve Trece y por la Casa Amarilla, se enmarca dentro de la X edición del Encuentro de Fotografía y Artes Visuales que organiza la asociación y permanecerá abierta al público hasta el 31 de enero.

“Fotoperiodismo. Una visión colectiva de Lanzarote” recoge el trabajo de hasta 22 profesionales de la fotografía de prensa y en ella se abordan los grandes temas que han marcado la historia reciente de Lanzarote: la pesca, la agricultura y ganadería, el turismo, la política, los sucesos, los movimientos sociales, la sanidad y la educación, la inmigración, el arte y la cultura, el deporte y las fiestas tradicionales.

La exposición pretende ser una invitación a mirar la realidad desde la honestidad y el compromiso para revelar que gracias al fotoperiodismo tenemos constancia visual de nuestra historia más reciente: la caída de la industria pesquera, el auge del turismo, las luchas sociales, la consolidación democrática o la huella de César Manrique.

Muestras de fotografías

En la muestra pueden verse trabajos de Adriel Perdomo, Carlos Sotillo, Dory Hernández, Eileen Luna, Fañi García y Felipe de la Cruz. Así como, Fran Fajardo, Javi Fuentes, Javier Mayordomo y Javier Sáenz “Javito”. Además, de Jesús Porteros, José Luis Carrasco, José Luis Rojas, José María del Corral, Juan Mateos, Kepa Herrero, Luisa Stinga, Miguel Hernández, Noemí Acuña, Pepe Vera, Sergio Betancort o Suso/Jesús Betancort.

Estos nombres representan una parte significativa del panorama fotoperiodístico insular de las últimas décadas. También hay otras y otros profesionales que, desde distintos medios y enfoques, contribuyen de manera constante a construir la memoria visual de Lanzarote.

Centro de datos

En el acto de inauguración estuvieron presentes la consejera del Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, Ascensión Toledo, y el director de Veintinueve Trece, Nicolás Melián. Ascensión Toledo tuvo unas palabras de reconocimiento para los fotógrafos, pero también para los propietarios de los principales medios de comunicación de la isla, que “han cedido gratuitamente sus fondos para que pudieran ser digitalizados por Memoria de Lanzarote.