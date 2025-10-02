Las Palmas Atlético se enfrenta al Fuenlabrada en casa con la necesidad de sumar de tres para intentar salir de la zona de descenso

Las Palmas Atlético vs Fuenlabrada | Jornada 5 Segunda RFEF

El Anexo será el escenario de un duelo directo por la permanencia entre Las Palmas Atlético y el CF Fuenlabrada, dos conjuntos que llegan a la 5ª jornada de la Segunda RFEF con idéntica necesidad de puntos. El partido se va a disputar el domingo 5 de octubre a las 12:00 (hora canaria).

Situación de ambos equipos

El filial amarillo afronta la cita en puestos de descenso tras sumar únicamente 3 puntos, logrados en la victoria frente al Rayo Majadahonda. Los canarios necesitan hacerse fuertes en casa para revertir la situación y comenzar a escalar posiciones en la tabla.

Enfrente estará un Fuenlabrada que atraviesa un arranque muy similar: también cuenta con 3 puntos, logrados en una contundente goleada por 5-0 frente al Rayo Vallecano B. Sin embargo, siguen estando en los puestos rojos de la clasificación y encaran este choque como una oportunidad clave para cambiar la dinámica.

Clasificación

Ambos equipos saben que los puntos en juego valen doble, pues se trata de un enfrentamiento directo en la lucha por salir de la zona baja.