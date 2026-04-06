Las Palmas Atlético vs Real Madrid C | J31 Segunda Federación 25-26

Las Palmas Atlético vs Real Madrid C. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 12 de abril. Partido correspondiente a la J31 de la Segunda Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Las Palmas Atlético y Real Madrid C se enfrentan este domingo 12 de abril, a partir de las 11:00 (hora canaria) en el Anexo Estadio de Gran Canaria. Partido correspondiente a la jornada 31 de la Segunda Federación.

Las Palmas Atlético vs Real Madrid C | J31 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras perder por 2-1 en su visita al RSD Alcalá. El filial canario se encuentra a mitad de la tabla de clasificación del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el Real Madrid C se encuentra en puestos de descenso. Y es que con 31 puntos está situado en la decimoquinta posición de la clasificación.

Posiciones en la clasificación de Las Palmas Atlético y Real Madrid C

En la clasificación, Las Palmas Atlético se encuentra en 10ª posición con 38 puntos. En cambio, el Real Madrid C ocupa la decimoquinta posición. El conjunto madrileño se encuentra con 31 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre Las Palmas Atlético y Real Madrid C

Las Palmas Atlético y el Real Madrid C se han enfrentado solamente tres veces y Las Palmas Atlético ganó dos de ellas y el otro lo ganó el Real Madrid C. El equipo canario en sus últimos cinco partidos ha ganado uno, empatado dos y perdido los otro dos. Por su parte, el equipo madrileño llega al encuentro tras haber ganado tres de sus últimos cinco partido, habiendo perdido el otro y empatado el otro.

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