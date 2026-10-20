Las instituciones y el sector empresarial cierran filas en torno a la candidatura para Capital Europea de la Cultura, que vincula la cultura con la transformación urbana, social y económica de la ciudad

Las Palmas de Gran Canaria afronta la cuenta atrás para conocer si será elegida Capital Europea de la Cultura en 2031. Las instituciones públicas trabajan de forma conjunta para sacar adelante una candidatura que aspira a impulsar una profunda transformación urbana y social de la ciudad, además de generar nuevas oportunidades.

El proyecto cuenta también con el compromiso económico de las administraciones, que han anunciado su participación en la fundación y una aportación de 11,6 millones de euros.

El sector empresarial ha expresado su respaldo a la candidatura y defiende el vínculo entre cultura y economía. Desde este ámbito destacan que detrás de cada proyecto cultural hay empresas y profesionales que contribuyen a hacerlo realidad.

Las Palmas de Gran Canaria encara la recta final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031. EFE

La decisión final se dará a conocer el 3 de diciembre

La colaboración entre ambos sectores se considera fundamental para ampliar la oferta cultural de la capital grancanaria y favorecer, al mismo tiempo, la actividad económica, en una relación que ambas partes consideran complementaria.

Las próximas fechas serán decisivas para el futuro de la candidatura. El jurado visitará Las Palmas de Gran Canaria el 26 de noviembre para conocer de primera mano la propuesta y el trabajo desarrollado.

La decisión final se dará a conocer el 3 de diciembre, cuando se anunciará qué ciudad española resulta elegida para ostentar el título en 2031.