La ejecución de la promoción de Arenales se encuentra cercana al 75 % y está previsto que los trabajos concluyan en 2027

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (GEURSA), ha retomado los trabajos de construcción de las 27 viviendas públicas de alquiler asequible situadas en el número 95 de la calle León y Castillo, en el barrio de Arenales del Distrito Centro, cuya ejecución se encuentra cercana al 75 %.

Las Palmas retoma la construcción de 27 viviendas de alquiler asequible para 2027 / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

La reanudación se produce tras la realización de un modificado del proyecto necesario para continuar con la actuación y está previsto que las obras concluyan durante el primer trimestre de 2027.

La promoción se desarrolla sobre una parcela de 594 metros cuadrados y contempla un edificio de siete plantas con 27 viviendas de entre uno y cinco dormitorios, cuyas superficies oscilarán entre los 50 y los 132 metros cuadrados. Además, dos de las viviendas estarán adaptadas.

El inmueble dispondrá de dos locales, uno de ellos destinado a uso comunitario, y una veintena de trasteros situados en la planta sótano.

Una inversión de 3,3 millones de euros

El proyecto incluye también una servidumbre de paso en la planta inferior que permitirá a la ciudadanía acceder al terreno interior donde se encuentra el huerto urbano situado junto al CEIP Aguadulce, así como conocer la chimenea Swanston, construida a principios del siglo XX para un horno destinado a la elaboración de harina para los panaderos del barrio de Arenales.

La actuación cuenta con una inversión de 3,3 millones de euros financiados a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) del Gobierno de Canarias, en el marco del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025.

Las viviendas están destinadas al alquiler asequible para familias y jóvenes. El edificio incorpora medidas de eficiencia energética, entre ellas una envolvente diseñada para limitar la demanda energética y favorecer el bienestar térmico. Además de un sistema de iluminación con regulación para optimizar el aprovechamiento de la luz natural. Como también de una instalación de captación y aprovechamiento de energía solar para cubrir parte de las necesidades de agua caliente.