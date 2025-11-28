ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasEconomía

Las ventas del comercio al por menor subieron un 3,8 % en octubre en Canarias

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

El INE destaca que las ventas minoristas subieron en tasa anual en todas las comunidades autónomas en octubre

Imagen archivo RTVC.

Las ventas del comercio al por menor subieron un 3,8 % en octubre respecto al mismo mes de 2024 en Canarias, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Análisis de Índice

También creció en ese sector de octubre a octubre en las islas la ocupación, aunque en bastante menor medida, un 0,4 %, de acuerdo al último análisis de Índices de Comercio al por Menor elaborado por el INE.

De enero a octubre, el sector minorista acumuló en comparación con el año pasado una subida de las ventas del 4,2 % y un incremento del personal empleado del 1,8 % en el archipiélago.

Crecimiento medio

El INE destaca que las ventas minoristas subieron en tasa anual en todas las comunidades autónomas en octubre, anotando un crecimiento medio en toda España del 4,4 % y acumulando un alza desde enero del 4 %.

La ocupación del sector, entretanto, creció de media en el país un 0,9 % de octubre, acumulando un incremento del 1,5 % desde enero.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Arriba a Los Cristianos un cayuco con 45 migrantes a bordo

Confirmados los dos primeros casos de peste porcina africana en España desde 1994

Koldo García se niega a declarar y denuncia falta de acceso a sus teléfonos incautados

El Teatro Cuyás lanza este fin de semana un 2×1 en entradas para ‘La Tuerta’

Se cumplen 20 años del paso de la tormenta tropical Delta por Canarias

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025