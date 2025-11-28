El INE destaca que las ventas minoristas subieron en tasa anual en todas las comunidades autónomas en octubre

Imagen archivo RTVC.

Las ventas del comercio al por menor subieron un 3,8 % en octubre respecto al mismo mes de 2024 en Canarias, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Análisis de Índice

También creció en ese sector de octubre a octubre en las islas la ocupación, aunque en bastante menor medida, un 0,4 %, de acuerdo al último análisis de Índices de Comercio al por Menor elaborado por el INE.

De enero a octubre, el sector minorista acumuló en comparación con el año pasado una subida de las ventas del 4,2 % y un incremento del personal empleado del 1,8 % en el archipiélago.

Crecimiento medio

El INE destaca que las ventas minoristas subieron en tasa anual en todas las comunidades autónomas en octubre, anotando un crecimiento medio en toda España del 4,4 % y acumulando un alza desde enero del 4 %.

La ocupación del sector, entretanto, creció de media en el país un 0,9 % de octubre, acumulando un incremento del 1,5 % desde enero.