El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señala que el nuevo reglamento tiene en cuenta las demandas del mercado laboral, las necesidades de las personas migrantes y los retos demográficos de España

Las solicitudes de permisos para residir y trabajar en España han aumentado un 46,2 por ciento desde el pasado 20 de mayo, cuando entró en vigor el nuevo reglamento de la ley de extranjería (Reloex), respecto al periodo comprendido entre el 1 de enero de este año y dicha fecha, al pasar de 495.000 a 724.000.

Suben un 46% las peticiones de residencia y trabajo en España con el nuevo reglamento de Extranjería. RTVC.

Estos datos han sido dados a conocer este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con ocasión del primer aniversario de la publicación del Reloex en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 20 de noviembre de 2024, un día después de su aprobación por parte del Consejo de Ministros, aunque su entrada en vigor se produjo seis meses después.

El Ministerio destaca del impacto que está teniendo la referida subida de casi el 50 por ciento de las solicitudes de autorizaciones de residencia tanto iniciales como de renovación o de larga duración. Explica que el nuevo reglamento tiene en cuenta las demandas del mercado laboral, las necesidades de las personas migrantes y los retos demográficos de España.

Extranjería reduce plazos y trámites

Para ello reduce plazos y trámites eliminando duplicidades y reforzando los derechos de los trabajadores, además de aportar diversas garantías a las empresas contratantes. El Reloex, nuevo reglamento de la ley de extranjería, establece cinco figuras de arraigo definiendo y creando nuevas categorías: segunda oportunidad, sociolaboral, social, socioformativo y familiar.

Además reduce el tiempo de permanencia continuada en España exigido para todos los tipos de arraigo, pasando de tres a dos años excepto para el familiar que no presenta este requisito, y la renovación permite a los solicitantes residir y trabajar durante cuatro años más. Entre el 20 de mayo y el 31 de octubre 95.000 personas han visto regularizada su situación por algunas de las vías de arraigo.

El nuevo Reloex también ha traído cambios en la regulación del régimen específico para los familiares de personas con nacionalidad española. Y crea una nueva autorización de residencia para familiares de personas con nacionalidad española que sustituye a la relativa al arraigo familiar que recogía el anterior reglamento.

Vínculos familiares con hijos hasta los 26 años

Entre otros amplía los vínculos familiares que permiten acceder a esta autorización incluyendo a los hijos hasta los 26 años mientras que la normativa anterior solo permitía hasta los 21. También incluye a la pareja estable con la que se mantiene una relación análoga a la de cónyuge o pareja de hecho y a otros familiares a cargo en el país de origen como primos hermanos por ejemplo.

La nueva norma elimina la exigencia de acreditar medios económicos (salvo en familiares a cargo) ni seguro de asistencia médica como requería la anterior.

Desde el inicio de este año hasta la entrada en vigor del nuevo reglamento se presentaron 58.000 solicitudes de arraigo familiar y entre mayo y octubre el número de peticiones de la nueva autorización de residencia para familiares de personas de nacionalidad española ha sido de 102.000, un 74,5 por ciento más.

La normativa mejora aspectos relacionados con los estudios, de tal forma que para los superiores concede una autorización vigente el tiempo de duración de los mismos. E introduce la posibilidad de que esa autorización comience un mes antes del inicio de las clases y se extienda quince días más después de su finalización. En 2025 hasta el 20 de mayo se presentaron más de 32.000 solicitudes de estancia por estudios y desde esa fecha hasta el 31 de octubre fueron 93.000.

Circunstancias emocionales

Por otra parte el Reloex permite la compatibilidad de trabajar por cuenta ajena y propia, mejora la planificación y gestión de la migración circular colectiva de contrataciones en origen y recoge mayores garantías para menores residentes en España.

Finalmente extiende las garantías en circunstancias excepcionales ampliando la forma de acreditar la condición de víctima de violencia de género y creando la autorización para víctimas de violencia sexual.

E incluye la autorización de residencia temporal en atención a razones humanitarias a los ascendientes de las mujeres víctimas de violencia de género y sexual.