Liberados otros 17 presos por motivos políticos en Venezuela

RTVC / Europa PRESS
Se trata de siete mujeres y diez hombres excarcelados horas después de que se declararan en huelga de hambre ante los retrasos en las promesas de liberación

Zona 7 de detención de la Policía de Venezuela, en Caracas. Europa Press

Las autoridades venezolanas han liberado a 17 presos por motivos políticos que estaban retenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, Caracas, conocida como Zona 7, según ha informado la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE).

Se trata de siete mujeres y diez hombres excarcelados apenas horas después de que los detenidos se declararan en huelga de hambre ante los retrasos en las promesas de liberación.

Entre los nombres de los excarcelados está el de José Elías Torres, líder sindical detenio el 29 de noviembre bajo condiciones de desaparición forzada. «Elías nunca debió estar preso. Hoy abrazamos a su familia en este esperado reencuentro», ha apuntado el CLIPPVE.

Igualmente ha sido liberado el joven Gabriel Sánchez, de 19 años. Se encuentra dentro de espectro autista y fue detenido el 30 de noviembre de 2025, según otra ONG, Foro Penal.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ya había informado de madrugada de la inminente liberación de 17 personas en la Zona 7. «En el marco de la Ley de Amnistía, 17 personas privadas de libertad en Zona 7 están siendo excarceladas en este momento. Continuemos esta ruta para la construcción de una convivencia democrática entre hermanos. ¡Todos unidos por La Paz!», ha publicado Rodríguez en redes sociales.

