Las dos licitaciones serán 59 viviendas del grupo La Hornera, en San Cristóbal de La Laguna, y otras 66 viviendas del grupo La Torrita, en La Orotava

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha lanzado dos licitaciones independientes para la rehabilitación energética de 125 viviendas protegidas en Tenerife.

A licitación las obras de rehabilitación energética de 125 viviendas en Tenerife.

Por un lado, se licitan las obras de 59 viviendas del grupo La Hornera, en San Cristóbal de La Laguna, con un presupuesto base de 1.769.487,96 euros. Por otro lado, se licitan las obras de 66 viviendas del grupo La Torrita, en La Orotava, con un presupuesto base de 1.268.345,16 euros, según ha detallado este miércoles el Gobierno en un comunicado.

En este sentido, el director del ICAVI, Antonio Ortega, ha señalado que “estas licitaciones permiten actuar de forma diferenciada en cada grupo de viviendas, garantizando que los trabajos se adapten a las necesidades específicas de cada comunidad y favorezcan un impacto real en la reducción del consumo energético”.

Así, las empresas interesadas en concurrir a estas licitaciones podrán presentar sus ofertas de manera independiente para cada grupo de viviendas, a través de la Plataforma del Sector Público, hasta el 14 de octubre de 2025, a las 17:00 horas, hora peninsular.