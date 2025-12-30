El Gobierno canario ha sacado a licitación la redacción del proyecto de ejecución de 200 inmuebles protegidos, con garajes y trasteros, en Arrecife, en Lanzarote

Licitan la redacción del proyecto para construir 200 casas protegidas en Arrecife. Imagen de archivo

El Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias S.A.U. (VISOCAN), ha sacado a licitación el servicio de redacción del proyecto de ejecución y la dirección de las obras de una promoción de 200 inmuebles protegidos, con garajes y trasteros, en el término municipal de Arrecife, en la isla de Lanzarote.

La actuación, que se desarrollará en la calle Chupaderos, esquina con Jarretas, cuenta con un presupuesto base de licitación de 952.300 euros, IGIC incluido. Tiene un plazo aproximado de ejecución de 32 meses, que comprende tanto la redacción del proyecto como la dirección facultativa de las obras, precisa el Ejecutivo en un comunicado.

El procedimiento de adjudicación se tramita mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, y valora tanto la calidad arquitectónica de las propuestas como criterios técnicos y económicos, incluyendo la aplicación de metodología BIM, orientada a mejorar la coordinación, la eficiencia constructiva y la sostenibilidad del proyecto.

Imagen de archivo de Arrecife

El Gobierno apuesta por incrementar las casas protegidas

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, recalca que el Ejecutivo regional sigue «apostando por incrementar el parque público de viviendas para dar una respuesta a la emergencia habitacional en cada una de las islas».

En esta línea, destaca que «en Lanzarote, y concretamente en Arrecife, son ya más de 200 inmuebles, a los que hay que sumar las 201 viviendas que se están ejecutando ya por el Instituto Canario de la Vivienda».