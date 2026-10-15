Una embarcación de Salvamento Marítimo salió de madrugada al rescate de un cayuco que se encontraba a 163 kilómetros al sur de Maspalomas

Rescatan cayuco al sur de Gran Canaria. En imagen una embarcación de Salvamento Marítimo. Salvamento Marítimo / Europa Press (archivo)

Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada a una treintena de personas que iban en un cayuco localizado al sur de Gran Canaria, isla donde desembarcarán a primera hora de la tarde, ha informado la sociedad estatal.

La embarcación fue auxiliada cuando se encontraba a 163 kilómetros al sur de Maspalomas, tras recibirse una alerta a través de sistema internacional de emergencias en el mar Cospas-SARsat.

Un helicóptero de Salvamento Marítimo los localizó y la Salvamar Macondo llegó a su posición sobre las 4.00 de la madrugada.

Todos sus ocupantes serán desembarcados alrededor de las 13.00 horas (hora canaria) en el muelle de Arguineguín.

Por el momento, se desconoce el recuento preciso del número de personas rescatadas y su estado de salud.