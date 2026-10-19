La llegada de migrantes cae un 45 % en Canarias

Las principales nacionalidades detectadas fueron marroquí, senegalesa y gambiana, según los datos ofrecidos por Frontex

Las llegadas de migrantes irregulares han bajado un 45 % en Canarias en los primeros nueve meses del año en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior si bien se observa un repunte drástico en septiembre, según los últimos datos ofrecidos por la Agencia europea de control de fronteras y costas, Frontex.

Efectivos de emergencias atienden a personas en el muelle de La Restinga, en el municipio de El Pinar, a 14 de octubre de 2025, en El Hierro, Islas Canarias (España). En la embarcación viajaban unas 230 personas, en su mayoría hombres de procede – Europa Press Canarias – Europa Press – Archivo

En este caso, Frontex cuenta 7.100 entradas irregulares en estos nueve meses y destaca las medidas preventivas implementadas por Mauritania y, más recientemente, por Senegal y Gambia en cooperación con España y el conjunto de la Unión, si bien la agencia europea apunta que el flujo sigue siendo «volátil».

Las detecciones aumentaron drásticamente en septiembre, hasta alcanzar cerca de 1.900 pasos, cuatro veces la cifra de agosto, con salidas reportadas desde Marruecos y Gambia hacia Canarias. Las principales nacionalidades detectadas fueron marroquí, senegalesa y gambiana, según los datos ofrecidos por Frontex.

En lo que va de año las llegadas han bajado en toda la Unión Europea excepto en el Estrecho, donde han aumentado un 26% tras registrarse 18.260 entradas a España –aún no se incluyen los datos de Ceuta–.

Más de 90.000 de cruces irregulares

Según los datos preliminares, se registraron algo más de 91.000 cruces irregulares de la frontera de la Unión, lo que supone un descenso de un tercio del total con respecto a los datos del mismo año, que Frontex achaca a la «cooperación constante» con países socio y a las medidas preventivas puestas en marcha en los países de origen.

El Mediterráneo oriental (-15 %) y el Mediterráneo central (-56 %) siguieron siendo las rutas más transitadas pese a registrar descensos respecto a fechas anteriores, ya que siguen representando en conjunto casi el 60% de todas las entradas irregulares en la UE.

El Mediterráneo occidental, por su parte, fue la única ruta principal que registró un aumento (+26 %), con un incremento del 26 % y un total de 18.260 cruces irregulares detectados, si bien estos datos no recogen los más de 80.000 migrantes que pasaron de Marruecos a Ceuta los días 30 y 31 de julio.

Una situación que «puede cambiar rápidamente»

«Nuestra política de migración está funcionando», ha celebrado en un breve mensaje difundido en redes sociales por el comisario de Interior, Magnus Brunner, quien ha compartido las cifras de Frontex y avisado de que, pese a los buenos datos, «los traficantes están adaptando sus rutas y métodos».

Por ello, ha apuntado el conservador austríaco, defenderá que la UE dé más poderes a Frontex y presentará «antes de finales de año» la propuesta para un marco de emergencia, en referencia la nuevo instrumento sugerido en septiembre por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que permita suspender el derecho de asilo en momentos de crisis por llegadas masivas.

El director ejecutivo de Frontex, Hans Leitjens, por su parte, ha puesto en valor en un comunicado que «cada vez son menos» las personas que tratan de viajar ilegalmente a la Unión, si bien ha advertido de que la situación «puede cambiar rápidamente» y ha puesto como ejemplo que la ruta atlántica hacia las islas Canarias registró cuatro veces más de llegadas en septiembre que en agosto.

«Las redes de contrabando no desaparecen cuando disminuyen las cifras, se desplazan y esperan una oportunidad«, ha concluido Leitjens.