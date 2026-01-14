El vicepresidente del Cabildo de Tenerife ha mostrado su apoyo al sector primario frente al nuevo acuerdo de la Comisión Europea con los productores latinoamericanos

El Cabildo de Tenerife, a través de su vicepresidente Lope Afonso, ha expresado su respaldo al sector primario en el contexto de la firma del nuevo acuerdo UE-Mercosur.

Según Afonso, «puede representar la mayor zona de libre comercio hasta ahora conocida», atrayendo «bondades» pero también «incertidumbres» en Canarias.

Ha pedido «especial sensibilidad» con los agricultores canarios de cara a proteger los productos reivindicados en Bruselas, como los cítricos, la miel y los productos cárnicos. «Las bondades que pueda traer el nuevo acuerdo no pueden llevarse a costa de la desprotección del sector primario en Canarias, ya castigado por diferentes cuestiones».

Afonso ha reivindicado «las mismas condiciones» y la puesta en marcha de controles fitosanitarios garantizando las operaciones con «las mismas garantías».

Lope Afonso ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de la primera institución insular.

Algunos puntos del acuerdo con Mercosur

El acuerdo supone, entre otras medidas, la eliminación de los aranceles del 35 %, que tenían que pagar las empresas europeas por acceder a los países del Mercosur. Esto multiplicará los flujos comerciales en la mayor área comercial del mundo, en un momento donde las relaciones con EE.UU. UU. pasan por una situación crítica.

Como suele ocurrir, hay sectores perjudicados por la nueva competencia en las importaciones (cereales, arroz, vacío o miel) y otros con posibilidad de expansión de mercado (aceites, vinos, porcino, lácteos).

El acuerdo con Mercosur está previsto que se firme el próximo 17 de enero en Paraguay.